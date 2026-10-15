Barcola rực sáng, Liverpool 'hủy diệt' đối thủ tại Champions League

ANTD.VN - Rạng sáng 15-10, Liverpool có chiến thắng hủy diệt trước LASK ngay tại Áo với tỉ số 6-3. Tâm điểm của trận đấu nằm ở màn trình diễn siêu hạng của tân binh Bradley Barcola với một cú hat-trick.

Sau chiến thắng 2-1 trước Atletico ở trận đấu mở màn chiến dịch chinh phục cúp châu Âu mùa này, Liverpool hướng đến một kết quả có lợi tiếp theo trong chuyến làm khách tới sân Raiffeisen Arena của LASK, cũng như xốc lại tinh thần toàn đội sau thất bại 0-3 trước Man City tại Premier League. Tham vọng này là có cơ sở bởi The Reds được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ, những người khó có thể so sánh với nửa đỏ vùng Merseyside về trình độ cũng như chất lượng nhân sự.

Barcola đã có một màn trình diễn chói sáng (Ảnh: Getty Images)

Liverpool hành quân tới Áo trong bối cảnh thiếu vắng mất 2 trụ cột quan trọng Alexander Isak và Dominik Szoboszlai. Tuy nhiên, đại diện nước Anh không mất nhiều thời gian để chứng minh đẳng cấp vượt trội của mình. “Lữ đoàn đỏ” áp đảo LASK ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên, dù đoàn quân của HLV Adoni Iraola đã chủ động cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị, đồng thời trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ cũng như những cầu thủ ít có cơ hội ra sân từ đầu mùa. Thành quả sớm đến với đại diện nước Anh ở phút 21, khi Araujo bật cao đánh đầu tung lưới LASK từ quả đá phạt góc của Kostas Tsimikas.

Niềm vui nhân đôi với người hâm mộ The Reds chỉ ít lâu sau đó, Barcola có cú ra chân dứt khoát đánh bại thủ môn đội chủ nhà sau nỗ lực đi bóng của Rio Nguhoma. Sau bàn thắng ấy, thế trận hoàn toàn thuộc về nửa đỏ vùng Merseyside, LASK chỉ có thể gồng mình chịu trận trước sức ép nghẹt thờ mà thầy trò Adoni Iraola tạo ra. Với một tinh thần thoải mái sau khi đã sớm vươn lên dẫn trước, các cầu thủ Liverpool tiếp tục dồn ép đối thủ, cũng như thoải mái trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt bằng những pha đi bóng điệu nghệ của Barcola, Wirtz và Nguhoma.

Phút 36, Wirtz có đường chọc khe nhẹ nhàng cho Barcola băng vào dứt điểm, hạ gục thủ thành Jungwirth để nâng tỉ số lên thành 3-0. Đại diện nước Áo chỉ có cho mình một vài cơ hội lên bóng hiếm hoi, hoàn toàn không đủ sức đe dọa tới khung thành của Alisson. Cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên của LASK chỉ đến ở phút 47, khi đội chủ nhà có pha dứt điểm đưa bóng đi sát cột dọc khung thành Liverpool. Tuy nhiên, ngay sau đó Tsimikas có quả tạt thuận lợi tạo điều kiện cho Frimpong nâng tỉ số lên 4-0 cho “Lữ đoàn đỏ”. Sau quãng thời gian bị dồn ép, đội chủ nhà cuối cùng cũng có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-4 khi thầy trò HLV Adoni Iraola chủ động chơi chậm lại.

Nhưng đó là tất cả những gì mà họ có thể làm được, khi Barcola hoàn thành cú hat-trick ở phút 66, qua đó nâng tỉ số lên 5-1 cho Liverpool. Những phút sau đó chứng kiến đội chủ nhà rút ngắn tỉ số ở phút 74 và 77 đồng thời tài năng trẻ Lewis Doukas điền tên mình lên bảng điện tử, qua đó ấn định chiến thắng 6-3.

Liverpool vững vàng tại top 8 (Ảnh: Getty Images)

Kết quả này giúp đại diện nước Anh tiếp tục nằm trong top 8 đội đầu bảng xếp hạng League Phase tại Champions League mùa này, còn LASK nhận trận thua thứ 2 và đối diện với nguy cơ bị loại sớm nếu như kết quả những trận đấu còn lại không khả quan.