ANTD.VN -Ngày 03/10/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) được vinh danh Thương hiệu mạnh năm 2026 theo các hạng mục bình xét của chương trình do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức. Kết quả ghi nhận những nỗ lực của Bảo Việt trong phát triển kinh doanh, đổi mới dịch vụ và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu của tập đoàn tài chính - bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.

Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh Thương hiệu mạnh năm 2026, thuộc Top 10 thương hiệu doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế Nhà nước

Khởi động từ tháng 6/2026, chương trình Thương hiệu mạnh lần thứ 23 triển khai khảo sát, bình xét các thương hiệu doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực và khu vực kinh tế. Chương trình tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; đóng góp tích cực cho ngành kinh tế, cộng đồng và môi trường. Bên cạnh kết quả hoạt động trong 5 năm gần nhất, quá trình bình xét còn chú trọng chiến lược phát triển và đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, gắn với các định hướng phát triển của Việt Nam. Cách tiếp cận này đề cao khả năng duy trì hiệu quả kinh doanh, thích ứng với thay đổi và tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội.

Với Bảo Việt, uy tín thương hiệu được vun đắp qua năng lực thực hiện cam kết, chất lượng phục vụ và sự đồng hành lâu dài với khách hàng. Danh hiệu Thương hiệu mạnh năm 2026 góp phần khẳng định giá trị thương hiệu Bảo Việt, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, gìn giữ niềm tin của khách hàng và tạo ra những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Bảo Việt được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế nhà nước” làm nổi bật vị thế của Tập đoàn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Danh hiệu ghi nhận những nỗ lực của Bảo Việt trong phát triển lĩnh vực tài chính - bảo hiểm, đổi mới dịch vụ và thực hiện trách nhiệm xã hội. Đây cũng là động lực để Bảo Việt tiếp tục phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong cung cấp các giải pháp bảo vệ tài chính và đóng góp nguồn lực cho nền kinh tế. Việc Bảo Việt được liên tiếp vinh danh tại các giải thưởng uy tín là sự ghi nhận cho hành trình xây dựng thương hiệu dựa trên năng lực cung cấp các giải pháp bảo vệ tài chính và sự đồng hành với khách hàng. Bảo Việt phát triển hệ sinh thái tài chính với các lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, đầu tư, chứng khoán và quản lý quỹ, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong từng giai đoạn phát triển.

Bảo Việt - doanh nghiệp “Vì người Việt, Vì tương lai Việt” đứng thứ 61 trong Top 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Vừa qua, Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh Top 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2026, ở vị trí 61 với số tiền nộp ngân sách: 1.817 tỷ đồng. Đặc biệt, Tập đoàn Bảo Việt cũng là doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Việc Bảo Việt giữ vị trí cao liên tục trong STATE 100 tiếp tục cho thấy vai trò và trách nhiệm của Tập đoàn trong khối doanh nghiệp nhà nước, không chỉ thông qua hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn bằng những đóng góp trực tiếp, thiết thực cho nguồn lực phát triển của đất nước.

Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ - công ty con của Tập đoàn Bảo Việt cũng được vinh danh ở vị trí 75 trong danh sách, với số tiền nộp ngân sách là 946 tỷ đồng. Trong hành trình 30 năm phát triển, bên cạnh thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, Bảo Việt Nhân thọ đã đầu tư trở lại nền kinh tế 205.787 tỷ đồng, trong đó có nguồn vốn đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, góp phần tạo nguồn lực dài hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc Bảo Việt Nhân thọ là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất được vinh danh tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu bảo hiểm nhân thọ Việt Nam có quy mô và uy tín hàng đầu thị trường.

Những năm qua, Bảo Việt không ngừng nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro, tăng cường tính minh bạch và công khai thông tin, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, Tập đoàn xác định việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và đóng góp ngân sách là nội dung cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững. Qua đó, doanh nghiệp không chỉ tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng, cổ đông, người lao động mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và thị trường tài chính - bảo hiểm. Với tinh thần “Bảo Việt - Vì người Việt, Vì tương lai Việt”, Tập đoàn cam kết bảo vệ sự bình an và thịnh vượng cho mọi tổ chức, cá nhân. Song hành với mục tiêu tăng trưởng, Bảo Việt đã và đang tích hợp sâu sắc các chuẩn mực ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) vào chiến lược cốt lõi nhằm tạo ra những giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vị thế trên thị trường phi nhân thọ

Là đơn vị bảo hiểm phi nhân thọ nòng cốt trong hệ sinh thái Tập đoàn Bảo Việt, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường với nền tảng tài chính vững mạnh, năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế và kinh nghiệm triển khai các chương trình bảo hiểm quy mô lớn. Doanh nghiệp duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu thị trường, với thế mạnh ở các nghiệp vụ bán lẻ như bảo hiểm sức khỏe, xe cơ giới; đồng thời có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài sản – kỹ thuật, hàng hải và hàng không. Mạng lưới 79 công ty thành viên trải dài toàn quốc giúp Bảo hiểm Bảo Việt đáp ứng đa dạng nhu cầu bảo vệ, từ sức khỏe, phương tiện, tài sản của mỗi cá nhân, gia đình đến các chương trình bảo hiểm quy mô lớn dành cho doanh nghiệp.

Trong năm 2026, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục đảm nhiệm vai trò quan trọng triển khai nhiều chương trình bảo hiểm lớn trong các công trình, dự án trọng điểm quốc gia thuộc các lĩnh vực hàng không, năng lượng, dầu khí, công nghiệp và hạ tầng. Đối với những chương trình có giá trị tài sản và mức trách nhiệm lớn, kinh nghiệm đánh giá rủi ro, khả năng thu xếp tái bảo hiểm và năng lực thực hiện cam kết là những yếu tố đặc biệt quan trọng.

Bảo hiểm Bảo Việt hiện liên tiếp duy trì xếp hạng Năng lực tài chính (Financial Strength Rating – FSR) B++ (Good), Năng lực tín dụng tổ chức phát hành dài hạn (Long-Term Issuer Credit Rating – ICR) “bbb+” (Good) và Xếp hạng quốc gia Việt Nam (National Scale Rating – NSR) aaa.VN (Exceptional) của AM Best với triển vọng ổn định, qua đó tạo thêm cơ sở cho việc triển khai các chương trình bảo hiểm có yêu cầu cao về chuyên môn và năng lực tài chính.

Cùng với hoạt động kinh doanh, Bảo hiểm Bảo Việt đẩy mạnh đầu tư cho chất lượng dịch vụ, mở rộng năng lực giám định – bồi thường tại các khu vực kinh tế trọng điểm và ứng dụng công nghệ vào các khâu phục vụ khách hàng. Các dịch vụ như ứng dụng quản lý bảo hiểm Baoviet Direct, giám định trực tuyến E-Claim, bảo lãnh viện phí... đang được triển khai theo hướng rút ngắn thời gian xử lý và giúp khách hàng thuận tiện hơn khi sử dụng bảo hiểm. Từ khách hàng cá nhân đến các doanh nghiệp và dự án lớn, khả năng đáp ứng những nhu cầu bảo vệ đa dạng tiếp tục là một trong những giá trị tạo nên uy tín của Bảo hiểm Bảo Việt, đồng thời đóng góp vào sức mạnh chung của thương hiệu Bảo Việt.