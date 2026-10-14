Báo động không tặc giả kích hoạt an ninh quy mô lớn tại sân bay Đức

ANTD.VN - Sân bay Nuremberg của Đức đã phải kích hoạt chiến dịch an ninh quy mô lớn sau khi một máy bay chở khách phát tín hiệu nghi bị không tặc, tuy nhiên sau đó được xác định là báo động giả do lỗi kỹ thuật.

Cảnh sát được triển khai tại sân bay Nuremberg ngày 13-10-2026

Sự việc xảy ra vào trưa 13-10 (giờ địa phương). Chuyến bay của hãng Corendon Airlines, Boeing 737-800, bay từ đảo Corfu, Hy Lạp tới Nuremberg đã phát đi mã khẩn cấp 7500 - mã quốc tế báo hiệu máy bay có thể bị không tặc, khi đang bay qua khu vực Đông Nam châu Âu.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu, Không quân Đức đã điều tiêm kích Eurofighter cất cánh hộ tống chiếc máy bay cho tới khi hạ cánh an toàn xuống Nuremberg vào khoảng giữa trưa.

Sân bay Nuremberg đã phải tạm thời đóng cửa. Lực lượng cảnh sát, bao gồm cả đặc nhiệm, cùng các lực lượng cứu hộ khẩn cấp được triển khai dày đặc quanh đường băng để sẵn sàng ứng phó tình huống xấu nhất.

Chiếc máy bay hạ cánh tại sân bay Nuremberg

Sau khi máy bay hạ cánh, lực lượng chức năng đã kiểm tra toàn bộ hành khách và tổ bay.

Cảnh sát sau đó phát thông báo an toàn, khẳng định không có vụ không tặc nào xảy ra, toàn bộ người trên máy bay đều an toàn.

Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân có thể do lỗi hệ thống vô tuyến.

Sau khi máy bay phát mã 7500, đài kiểm soát không lưu đã không thể liên lạc được với phi công, khiến lực lượng an ninh buộc phải kích hoạt quy trình ứng phó mức cao nhất. Nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra.

Sáng cùng ngày, hoạt động tại sân bay Nuremberg đã bị gián đoạn do nghi ngờ có thiết bị bay không người lái xuất hiện, buộc hai máy bay phải chuyển hướng hạ cánh nơi khác.

Cảnh sát cho biết hiện chưa thấy có mối liên hệ giữa hai sự cố trên.