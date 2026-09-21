Bảo đảm an ninh trật tự lễ hội Đình Vĩnh Tuy Đoài

ANTD.VN - Trong hai ngày 19 và 20/9/2026, Lễ hội Đình Vĩnh Tuy Đoài diễn ra với sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách. Để các hoạt động lễ hội diễn ra an toàn, trang nghiêm, Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã chủ động triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần tạo nên sự thành công cho lễ hội.

Ngay từ trước thời điểm diễn ra các hoạt động chính, Công an phường Vĩnh Tuy đã chủ động xây dựng phương án, phân công cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu vực tổ chức lễ hội, các vị trí trọng điểm và những tuyến đường có nguy cơ tập trung đông người. Việc bố trí lực lượng được thực hiện phù hợp với đặc điểm địa bàn, nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Công an phường Vĩnh Tuy đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội Đình Vĩnh Tuy Đoài.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, lực lượng Công an phường tăng cường công tác phân luồng, hướng dẫn người dân và phương tiện di chuyển, nhất là tại các khu vực có mật độ người tham gia cao. Qua đó, góp phần duy trì giao thông thông suốt, hạn chế tình trạng ùn tắc, bảo đảm việc đi lại của người dân thuận tiện, an toàn.

Song song với công tác bảo đảm trật tự giao thông, các tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại khu vực lễ hội và các địa bàn lân cận, tập trung phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật có thể phát sinh tại nơi tập trung đông người, nhất là trộm cắp, móc túi, gây rối, mất trật tự công cộng.

Lực lượng Công an phường bảo đảm an ninh trật tự tại lễ hội Đình Vĩnh Tuy Đoài

Công tác phòng cháy, chữa cháy cũng đặc biệt được chú trọng. Việc chủ động phòng ngừa được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn.

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Vĩnh Tuy đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự công cộng, không chen lấn, xô đẩy, đồng thời chủ động bảo quản tài sản cá nhân khi tham gia các hoạt động đông người.

Người dân cũng được khuyến cáo kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc những tình huống có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Công an phường Vĩnh Tuy đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội Đình Vĩnh Tuy Đoài. Sự có mặt thường xuyên của lực lượng Công an tại các khu vực trọng điểm không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự mà còn tạo tâm lý yên tâm cho người dân và du khách, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các sự kiện văn hóa, lễ hội trên địa bàn.