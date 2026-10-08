Báo chí Hà Nội 'bản lĩnh - chuyên nghiệp - nhân văn'

ANTD.VN - Ngày 8-10-2026, Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VIII - nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp với việc bầu ban lãnh đạo khóa mới, và đề ra một loạt nhiệm vụ - giải pháp trọng tâm.

Tham dự Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 có các đồng chí: Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bùi Huyền Mai - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Đức Lợi - Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các Hội nhà báo tỉnh, thành bạn; lãnh đạo các cơ quan báo chí, và 107 đại biểu đại diện cho hơn 800 hội viên Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

Nghi thức chào cờ khai mạc Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Trung ương MTTQ thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trao tặng Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khoá VIII Bức trướng mang dòng chữ: "Bản lĩnh - Chuyên nghiệp - Nhân văn".

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Huyền Mai - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đánh giá Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ qua đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

"Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cùng các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo Thủ đô đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, đoàn kết vượt khó và đạt được những kết quả đáng trân trọng", đồng chí Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Trung ương MTTQ thành phố Hà Nội tặng Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khoá VIII Bức trướng mang dòng chữ: "Bản lĩnh - Chuyên nghiệp - Nhân văn".

Hội Nhà báo Việt Nam trao lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Bùi Huyền Mai - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Bày tỏ thống nhất cao với định hướng của Đại hội về xây dựng đội ngũ người làm báo Thủ đô vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, đồng chí Bùi Huyền Mai đồng thời đưa ra một số chỉ đạo mang tính gợi mở để Hội Nhà báo thành phố Hà Nội thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó nhấn mạnh: "Củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức của Hội và các chi hội trực thuộc theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp sau quá trình sáp nhập các cơ quan báo chí; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; quan tâm nhiều hơn đến hội viên là phóng viên trẻ, nhà báo trẻ; tạo điều kiện để thế hệ trẻ được rèn luyện, đi thực tế, trao đổi nghiệp vụ, tiếp cận công nghệ mới và kế thừa truyền thống tốt đẹp của báo chí Thủ đô"...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031

Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội

Thay mặt Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khoá VIII, tân Chủ tịch Nguyễn Thanh Liêm đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm khẳng định sẽ cùng ban lãnh đạo và hơn 800 hội viên Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm xây dựng tập thể Hội vững mạnh, xứng đáng là "lá cờ đầu" của báo chí cả nước.

Trước đó trong phiên họp nội bộ sáng 8-10, Đại hội đã tiến hành công tác nhân sự, bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII nhiệm kỳ 2026-2031 với 15 thành viên.

Kế đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII đã tiến hành bầu Ban Thường vụ (05 đồng chí), bầu Thường trực (03 đồng chí, trong đó có 01 chủ tịch, 02 phó chủ tịch), bầu Ban Kiểm tra (05 đồng chí) và bầu Trưởng ban Kiểm tra (01 đồng chí).

Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm - Thành ủy viên, Giám đốc Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, tặng Bằng khen của Hội cho các hội viên có thành tích xuất sắc

Ban lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tặng hoa các uỷ viên Ban chấp hành khoá VII không tham gia khoá VIII

Nhà báo Nguyễn Thanh Liêm - Thành ủy viên, Giám đốc Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII nhiệm kỳ 2026-2031.

Hai Phó chủ tịch khoá VIII là Nhà báo Nguyễn Minh Đức - Phó Giám đốc Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội, và Nhà báo Lê Quỳnh Trang - Ủy viên Hội đồng Biên tập Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội.

Nhà báo Chu Quốc Dũng - Trưởng ban Biên tập An ninh Thủ đô được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành, bầu vào Ban Thường vụ, bầu vào Ban Kiểm tra và giữ chức Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo Kiểm điểm Ban chấp hành (khóa VII), Báo cáo Chính trị Khóa VII (2020-2025), phương hướng nhiệm vụ Khóa VIII (2026-2031); thông qua Nghị quyết Đại hội trong đó nhấn mạnh 8 nhiệm vụ và 4 giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031...