Báo cáo thẩm định thiết kế đô thị khu vực vòm cầu Phùng Hưng

Đây là bước chuẩn bị chỉnh trang, khai thác không gian 131 vòm cầu theo hướng kết hợp văn hóa, du lịch, thương mại với bảo tồn giá trị lịch sử, kiến trúc khu phố cổ.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên, hồ sơ do UBND phường Hoàn Kiếm trình đã cơ bản đáp ứng yêu cầu về trình tự, thủ tục và thành phần theo quy định. Quá trình thẩm định được thực hiện thông qua Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch của thành phố, đồng thời lấy ý kiến các cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, khu vực vòm cầu Phùng Hưng thuộc vùng nội đô lịch sử, cần được bảo tồn, tái thiết trên cơ sở phát huy giá trị không gian kiến trúc hiện hữu, cải thiện cảnh quan và gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử. Việc khai thác không gian được định hướng gắn với dịch vụ văn hóa, du lịch, thương mại, ẩm thực, trải nghiệm phố cổ và phát triển kinh tế đêm.

Vòm cầu Phùng Hưng dự kiến sẽ được đập thông

Sở Xây dựng đánh giá việc lập thiết kế đô thị riêng khu vực này phù hợp với định hướng quy hoạch cấp trên. Tuy nhiên, UBND phường Hoàn Kiếm cần tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tính khả thi, tuân thủ quy định về đường sắt và bảo tồn di sản, trước khi trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị.

Trước đó, thành phố yêu cầu các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thiết kế đô thị riêng khu vực 131 vòm cầu, hướng tới phát triển kinh tế đô thị và hình thành chỉnh thể thống nhất về không gian đi bộ. Sở Tài chính được giao nghiên cứu cơ chế đầu tư, xem xét khả năng áp dụng phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOO và các hình thức đầu tư hợp pháp khác.

Thành phố cũng định hướng nghiên cứu cơ chế để nhà đầu tư khai thác không gian bên trong vòm cầu, một phần vỉa hè sát tuyến vòm, khu vực lòng đường và các nút giao theo thiết kế được duyệt. Người dân tại khu vực vỉa hè đối diện cũng được nghiên cứu tạo điều kiện tham gia kinh doanh, góp phần hình thành hệ sinh thái dịch vụ gắn với phố đi bộ.

UBND phường Hoàn Kiếm có trách nhiệm xây dựng phương án tổ chức phố đi bộ, xác định rõ phạm vi, thời gian hoạt động, tổ chức giao thông, điểm đỗ xe, hậu cần kinh doanh và kết nối với các tuyến phố lân cận. Phương án phải bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Cùng với đó, phường nghiên cứu đề án phát triển kinh tế đêm gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản đô thị, thúc đẩy du lịch, dịch vụ và thương mại. Việc triển khai cần bảo đảm hài hòa giữa khai thác hiệu quả không gian vòm cầu với gìn giữ bản sắc kiến trúc, cảnh quan khu phố cổ Hà Nội.