Bank of America bị phạt hơn 1,2 tỷ USD vì vi phạm quy định chống rửa tiền

ANTD.VN - Bộ Tài chính Mỹ đã áp tổng mức phạt hơn 1,21 tỷ USD đối với Bank of America do những sai phạm kéo dài của ngân hàng này trong hoạt động chống rửa tiền và tuân thủ các chương trình trừng phạt của Washington.

Theo thông báo ngày 14-10, ngân hàng lớn thứ hai nước Mỹ đã không kịp thời báo cáo hơn 5 tỷ USD giao dịch đáng ngờ.

Trong đó, hơn 1 tỷ USD liên quan những rủi ro tài chính bất hợp pháp được ưu tiên xử lý, bao gồm dấu hiệu của các mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc, gian lận và hoạt động tài chính phi pháp tại khu vực biên giới Tây Nam nước Mỹ.

Mạng lưới Thực thi chống tội phạm tài chính Mỹ (FinCEN) áp mức phạt 1,2 tỷ USD đối với Bank of America. Khoản phạt dân sự 750 triệu USD do Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) đưa ra được tính vào số tiền này.

Đây là mức phạt lớn nhất trong lịch sử OCC và lớn thứ ba từng được Bộ Tài chính Mỹ áp dụng.

Ngoài ra, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài đạt thỏa thuận riêng trị giá 11,6 triệu USD với Bank of America liên quan các dấu hiệu vi phạm hàng loạt chương trình trừng phạt, gồm những biện pháp nhằm vào Iran, Nga, hoạt động buôn bán ma túy và khủng bố toàn cầu.

Theo FinCEN, Bank of America thừa nhận đã vi phạm Đạo luật Bảo mật ngân hàng khi không duy trì chương trình chống rửa tiền đáp ứng yêu cầu tối thiểu, thiếu thẩm định đối với tài khoản đại lý của các tổ chức tài chính nước ngoài và không nộp đầy đủ báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Các cơ quan quản lý yêu cầu ngân hàng này thuê một đơn vị độc lập để rà soát những giao dịch đáng ngờ từng bị bỏ sót, đồng thời đánh giá lại hệ thống giám sát, quy trình xác minh khách hàng và hoạt động quản trị dữ liệu.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định hành động xử phạt cho thấy ngay cả những tổ chức tài chính lớn nhất cũng không đứng trên pháp luật.

Theo ông, những thiếu sót của một ngân hàng có quy mô như Bank of America có thể khiến toàn bộ hệ thống tài chính Mỹ đối mặt rủi ro từ các dòng tiền bất hợp pháp.

Sau thông báo xử phạt, cổ phiếu Bank of America giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngoài giờ.