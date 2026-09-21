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Bánh gai tươi Đỗ Hảo – giữ vị quê trong từng chiếc bánh

Văn Sơn

ANTD.VN - Từ những nguyên liệu dân dã như lá gai, gạo nếp, đậu xanh và dừa, những chiếc bánh gai mang hương vị truyền thống được làm ra mỗi ngày. Tại cơ sở bánh gai tươi Đỗ Hảo, mỗi công đoạn từ sơ chế nguyên liệu, nhào bột, làm nhân đến tạo hình, hấp bánh đều đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm của người thợ. Giữa thị trường ngày càng đa dạng các loại bánh, thức quà quê này đang được gìn giữ và từng bước đáp ứng những yêu cầu mới của người tiêu dùng.

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