Bangkok: Hơn 52.000 ngôi nhà bị ngập lụt, gần 4.900 người phải sơ tán

ANTD.VN - Gần 4.900 người dân Bangkok đã phải tới các cơ sở trú ẩn khẩn cấp sau nhiều ngày mưa lớn khiến khoảng 52.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Mực nước tại nhiều kênh vẫn ở mức nguy hiểm, buộc nhà chức trách tiếp tục hạn chế đi lại và tăng tốc tiêu thoát nước.

Người dân di chuyển đồ đạc ở Khlong Chan, Bangkok

Theo Chính quyền đô thị Bangkok (BMA), hơn 330mm mưa đã trút xuống một số khu vực của thủ đô Thái Lan trong thời gian từ ngày 24 đến 27-9. Nước tràn vào nhà ở, cửa hàng và các tuyến phố, có nơi nước ngập suốt khoảng 30 giờ, khiến hàng nghìn gia đình phải rời nơi cư trú.

Hơn 200 cơ sở trú ẩn đã được mở tại các trường học và công trình công cộng. Số người phải sơ tán tăng nhanh từ khoảng 4.200 người tối 26-9 lên gần 4.900 người vào ngày 27-9.

Riêng một điểm trú ẩn tại trường học ở khu Kheha Romklao tiếp nhận khoảng 1.000 người, nhiều người phải ngủ trên bàn ghế hoặc sàn lớp học.

Mưa ngập ở Khlong Chan, Bangkok

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cảnh báo nhiều tuyến đường vẫn không thể lưu thông trong ngày 27-9 và kêu gọi người dân tránh những chuyến đi không cần thiết.

Hàng trăm trường học thuộc BMA được yêu cầu đóng cửa ngày 28-9, trong khi các cơ quan thành phố áp dụng làm việc tại nhà đối với những vị trí không cần có mặt trực tiếp.

Tại nhiều quận phía Đông Bangkok, người dân tiếp tục lội qua những đoạn nước sâu tới đầu gối. Xe máy và đồ dùng được đặt trong thùng nhựa để kéo qua nước.

Ô tô đậu cạnh các tòa nhà dân cư bị nhấn chìm sau trận mưa lớn ở Bangkok

Một số tuyến đường xuất hiện ô tô chết máy hoặc bị ngập một phần, trong khi nước đục tràn vào bãi đỗ xe, cửa hàng và nhà dân.

Các tuyến kênh đầy nước đang là trở ngại lớn nhất đối với công tác tiêu thoát. Bangkok vốn được xây dựng trên vùng đất đầm lầy cũ, chỉ cao khoảng 1,5m so với mực nước biển.

Khi mưa liên tục đổ xuống và kênh đạt mức giới hạn, nước trên đường cùng trong khu dân cư không còn đủ không gian để thoát nhanh.

Các trạm bơm của thành phố đang hoạt động hết công suất, với tổng lưu lượng khoảng 1.200 mét khối/giây.

Mưa ngập ở Lat Phrao, Bangkok

Chính quyền Bangkok đồng thời phối hợp với các tỉnh lân cận để chuyển hướng dòng nước, giảm lượng nước tiếp tục chảy vào thủ đô. Dự báo mưa khả năng giảm dần từ ngày 28-9.

Nhà chức trách cũng yêu cầu người dân không mua tích trữ quá mức, đồng thời cảnh báo các cơ sở bán lẻ không được lợi dụng tình hình để tăng giá thực phẩm và nước uống.

Một số cửa hàng tiện lợi đã hết hàng chế biến sẵn do nhu cầu tăng đột biến và hoạt động giao hàng bị gián đoạn cục bộ.

Giới chức Thái Lan cho rằng đợt ngập hiện nay chủ yếu do lượng mưa rất lớn đổ trực tiếp xuống Bangkok, không phải một khối nước lũ từ miền Bắc như thảm họa năm 2011.