Bang Pennsylvania, Mỹ bùng phát dịch sởi

ANTD.VN - Hơn 1.000 ca mắc sởi được xác nhận tại bang Pennsylvania, Mỹ trong năm 2026, trong đó 5 trường hợp tử vong và 198 ca nhập viện. Đây là đợt bùng phát sởi lớn nhất cấp bang trong hơn 3 thập kỷ qua.

Số ca mắc sởi đang tăng đột biến tại Mỹ

Cơ quan Y tế Pennsylvania ngày 6-10 cho biết, 1.004 ca sởi đã được xác nhận trên 39 quận. Tổng cộng 27 ca mới đã được báo cáo kể từ ngày 2-10. Đợt bùng phát bắt đầu từ cuối tháng 4-2026.

Chỉ có 4 ca trong số các ca được xác nhận là những người đã tiêm vaccine sởi, quai bị và rubella (MMR), chiếm chưa tới 1% tổng số.

Các cơ sở y tế cũng chứng kiến sự gia tăng mạnh về tiêm vaccine MMR. Trong một tháng bình thường, các nhà cung cấp dịch vụ y tế tại Pennsylvania tiêm khoảng 25.000 liều vaccine MMR.

Tuy nhiên, hơn 49.000 liều đã được tiêm trong tháng 8 và hơn 53.000 liều trong tháng 9 vừa qua.

Theo Sở Y tế Pennsylvania, tiêm chủng đầy đủ mang lại khả năng bảo vệ tốt nhất chống lại bệnh sởi. Hai liều vaccine MMR cho hiệu quả bảo vệ suốt đời lên tới 97%.

Để ứng phó với đợt bùng phát ngày càng lan rộng, Thống đốc bang New York Kathy Hochul ngày 5-10 đã tuyên bố tình trạng thảm họa khẩn cấp ở cấp bang.

Tính đến ngày 3-10, New York đã báo cáo 108 ca sởi trong năm nay, trong đó có 92 ca được báo cáo kể từ ngày 15-7 tại 18 quận có cộng đồng tiêm chủng thấp.

Chính quyền bang New York cho biết các ca sởi được báo cáo trong năm nay đã tăng đáng kể, gây lo ngại về sức khỏe cộng đồng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tính đến ngày 1-10, Mỹ đã báo cáo 3.887 ca sởi được xác nhận trong năm 2026. Đây cũng là năm ghi nhận nhiều ca mắc sởi nhất ở nước này kể từ năm 1991.