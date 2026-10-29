Bắn hạ kẻ đâm dao bên ngoài Đại sứ quán Israel tại Serbia

ANTD.VN - Chính phủ Serbia cho biết, nước này đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên cấp độ cao nhất sau khi một đối tượng vị thành niên cầm dao tấn công nhân viên bảo vệ bên ngoài Đại sứ quán Israel tại Belgrade hôm 28-10.

Cảnh sát Serbia làm nhiệm vụ bên ngoài Đại sứ quán Israel tại Belgrade. Ảnh: AP

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h15 (theo giờ địa phương) trưa 28-10-2026. Kẻ tấn công đã bị bắn hạ ngay tại hiện trường.

Trong một thông cáo báo chí, quyền Bộ trưởng Nội vụ Serbia Ivica Dacic cho biết: “Một đối tượng vị thành niên - hiện chưa xác định được danh tính - đã dùng 2 con dao tấn công một thành viên lực lượng Hiến binh (Gendarmerie)”. Ông Dacic nói thêm rằng nghi phạm được cho là đến từ thị trấn Sabac ở miền Tây Serbia. “Nhân viên bảo vệ đã vô hiệu hóa kẻ tấn công để tự vệ và chỉ bị thương nhẹ”.

Theo Văn phòng Công tố cấp cao Belgrade, kẻ tấn công đã mở cửa bốt bảo vệ và phóng con dao trúng vào má trái của nhân viên bảo vệ. Người này sau đó đã nổ súng, khiến kẻ tấn công thiệt mạng.

Đại sứ quán Israel tại Belgrade từng là mục tiêu của vụ tấn công tương tự vào tháng 6-2024, khi một đối tượng sử dụng nỏ làm bị thương một cảnh sát Serbia đang làm nhiệm vụ bảo vệ khuôn viên Đại sứ quán, trước khi bị bắn hạ.

Israel đã ra lệnh tăng cường an ninh tại các đại sứ quán của nước này từ tháng 5 năm ngoái, sau khi một người đàn ông bắn chết 2 nhân viên Đại sứ quán Israel ở Washington, Mỹ. Khi bị bắt, nghi phạm này được cho là đã tuyên bố thực hiện hành động đó “vì Palestine” và “vì Gaza”.

Các đại sứ quán Israel phải đối mặt với những mối đe dọa gia tăng kể từ khi cuộc chiến ở Dải Gaza bắt đầu hồi tháng 10-2023, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lên án các chiến dịch quân sự của Israel - vốn đã khiến gần 75.000 người Palestine thiệt mạng, theo số liệu từ cơ quan y tế tại Dải Gaza.