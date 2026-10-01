Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ

ANTD.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT quy định Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Thông tư mới làm rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ và giới hạn hoạt động của Ban đại diện, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, minh bạch.

Theo quy định mới, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc; không sử dụng danh nghĩa Ban đại diện để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục hoặc thu, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ dành cho nhà trường.

Đối với việc hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện, cha mẹ học sinh tự nguyện quyết định. Hình thức hỗ trợ có thể là cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ cần thiết hoặc thanh toán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Ban đại diện không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ; không được ấn định mức hỗ trợ, yêu cầu mức tối thiểu, lập danh sách cha mẹ học sinh phải hỗ trợ hoặc yêu cầu bổ sung phần kinh phí còn thiếu.

Thông tư cũng quy định việc hỗ trợ hoặc không hỗ trợ không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh và cha mẹ học sinh, không được sử dụng để phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi.

Đáng chú ý, các khoản hỗ trợ cho hoạt động của Ban đại diện không được sử dụng để xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, chi cho hoạt động quản lý, chuyên môn của nhà trường hoặc chi thù lao, tiền thưởng, quà tặng cho cán bộ quản lý, giáo viên.

Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT thay thế Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT và có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.