Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội nắng nóng đan xen mưa giông rải rác

ANTD.VN - Trong nhiều ngày tới, khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội duy trì kiểu thời tiết ngày có nắng nóng nhưng có thể xuất hiện mưa giông rải rác, đan xen.

Khu vực Bắc bộ có nắng nóng đan xen mưa giông rải rác trong ngày

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng nay 27/9, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Chiều tối nay, khu vực từ TP. Huế đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong khi đó, trong hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ở Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội lên mức 35 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa rào và giông vài nơi.

Từ ngày 29/9 khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ được dự báo có mưa rào và giông vài nơi. Đặc biệt, từ khoảng đêm 30/9-5/10 Bắc bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa rào và giông rải rác, mức nhiệt cũng giảm nhẹ, duy trì ở mức 32-33 độ C.