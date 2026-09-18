Bà Trần Thị Thu Đông tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

ANTD.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra sáng ngày 18-9 tại Hà Nội, với sự tham dự của gần 429 đại biểu, đại diện cho 1.134 hội viên trên toàn quốc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Đại hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Với tinh thần “Đoàn kết - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập”, Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2020 - 2026, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, đồng thời xác định phương hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2026, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam ghi dấu nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực hoạt động chuyên môn, xây dựng đội ngũ, chuyển đổi số, xã hội hóa và nâng cao vị thế của giới nhiếp ảnh.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc Hội kiến nghị, đề xuất, góp phần đưa “nhà nhiếp ảnh” vào diện xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” theo Nghị định số 61/2024/NĐ-CP. Hội đã tổ chức nhiều trại sáng tác, hội thảo, tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ. Phối hợp tổ chức các cuộc thi, liên hoan, triển lãm ảnh trong nước và khu vực...

Bên cạnh thuận lợi, nhiệm kỳ qua cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, khiến hoạt động nhiếp ảnh có lúc bị gián đoạn, rơi vào thế bị động. Cùng với đó, nguồn ngân sách hỗ trợ sáng tác các năm 2021 và 2024 được cấp muộn, trong khi các hoạt động vẫn phải triển khai theo kế hoạch, dẫn đến một số khoản chi phí tổ chức và kinh phí giải thưởng phải sang năm sau mới được thanh toán.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong tặng quà lưu niệm Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Đức Phong nhấn mạnh, nhiếp ảnh Việt Nam gắn bó sâu sắc với lịch sử của dân tộc. Trong những năm chiến tranh ác liệt nhất, các nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên ảnh đã có mặt ở những nơi gian khổ, ghi lại cuộc chiến đấu, lao động và hy sinh của quân và dân ta qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, vĩ đại của dân tộc. Trong hòa bình, các nghệ sĩ nhiếp ảnh tiếp tục đi đến mọi miền Tổ quốc, ghi lại những thay đổi của quê hương, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước. Các thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh đã đóng góp nhiều tác phẩm rất có giá trị lịch sử bằng hình ảnh về văn hóa, con người, đất nước Việt Nam.

Định hướng nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Đức Phong đề nghị Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tiếp tục giữ vững định hướng chính trị, đề cao trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ. Hoạt động nhiếp ảnh cần hướng tới những cái đẹp, cái tốt, cái nhân văn, sâu sắc và giàu sức thuyết phục hơn; phản ánh trung thực đời sống, lao động, sản xuất và bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia, văn hóa và con người Việt Nam; đồng thời góp phần đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực gây tổn hại đến lợi ích của đất nước, của nhân dân.

Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khóa X gồm 10 ủy viên. Bà Trần Thị Thu Đông tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Bên cạnh đó, Hội cần nâng cao chất lượng sáng tác, hướng tới những tác phẩm có giá trị cao; đồng thời coi trọng lý luận, phê bình và thẩm định nghệ thuật; khuyến khích nghệ sĩ đi sâu vào đời sống, phát hiện những vấn đề mới, con người mới, giá trị mới của đất nước trong thời kỳ phát triển mới, đóng góp ngày càng nhiều hơn những tác phẩm có giá trị cao, phản ánh được sự phát triển kinh tế - xã hội, hình ảnh con người, văn hóa tốt đẹp của đất nước Việt Nam.

Tại buổi lễ, Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành khóa X gồm 10 thành viên. Ban thường vụ gồm 3 thành viên. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Trần Thị Thu Đông cho biết, nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên; quan tâm phát triển, bồi dưỡng đội ngũ trẻ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị, giữ gìn sự chân thật của nhiếp ảnh trước những tác động mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, Hội sẽ chủ động hội nhập quốc tế, đưa nhiếp ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng thế giới.