Ba Lan điều tra âm mưu ám sát nhằm vào Thủ tướng Donald Tusk

ANTD.VN - Nhà chức trách Ba Lan đã mở cuộc điều tra khẩn cấp về thông tin liên quan đến một âm mưu ám sát nhằm vào Thủ tướng Donald Tusk và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Ba Lan Karolina Gałecka cho biết, cảnh sát đã nhận được thông tin về một vụ tấn công có thể xảy ra nhằm vào hai quan chức cấp cao này.

Sau đó, Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski và Bộ trưởng điều phối các cơ quan đặc nhiệm Tomasz Siemoniak đã chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Một cuộc họp an ninh đặc biệt đã được tổ chức tại Trung tâm Chống khủng bố thuộc Cơ quan An ninh nội địa Ba Lan (ABW), với sự tham gia của đại diện cảnh sát, Cơ quan Bảo vệ Chính phủ và các đơn vị tình báo.

Hiện giới chức chưa công bố chi tiết về bản chất của mối đe dọa cũng như danh tính những người có thể liên quan. Một số nguồn tin truyền thông Ba Lan cho biết cảnh sát đã nhận được email chứa thông tin về kế hoạch tấn công.

Người phát ngôn cơ quan điều phối tình báo Ba Lan, ông Jacek Dobrzynski cho biết các lực lượng an ninh đang xử lý vụ việc với mức độ nghiêm trọng cao.

Ông nói mối đe dọa có "khả năng đáng kể" được thực hiện, vì vậy nhiều đơn vị chuyên trách đã được huy động để điều tra.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Ba Lan đang duy trì mức cảnh giác an ninh cao. Thủ tướng Donald Tusk từng nhiều lần cảnh báo về nguy cơ các cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào Ba Lan và các nước sườn đông của NATO.