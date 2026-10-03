ASIAD 2026: Việt Nam tăng 2 bậc nhờ đánh bại Thái Lan tại môn cầu mây

ANTD.VN - Tấm huy chương Vàng đồng đội nữ 4 người môn cầu mây giúp Đoàn thể thao Việt Nam tăng 2 bậc lên hạng 19/46 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026, tính tới 9h ngày 3-10.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 14 - ngày thi đấu áp chót của ASIAD 2026 (3-10), đoàn Việt Nam tranh tài ở 8 môn, với tâm điểm là cầu mây.

Ở trận chung kết đồng đội nữ 4 người, Việt Nam tái đấu Thái Lan, đối thủ từng bị chúng ta đánh bại 2-0 tại vòng bảng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Trần Thị Vui vẫn giữ sự tập trung cao nhất và giành chiến thắng chung cuộc 2-1, vô địch đầy cảm xúc.

Cầu mây đồng đội nữ Việt Nam ăn mừng tấm huy chương Vàng sau khi đánh bại Thái Lan

Đoàn thể thao Việt Nam trao thưởng "nóng" cho đội cầu mây nữ

Đây là tấm huy chương Vàng thứ hai của cầu mây và thứ 3 của đoàn Việt Nam tại ASIAD này.

Tính tới 9h ngày 3-10, đoàn Việt Nam với 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 19 huy chương Đồng tăng 2 bậc so với ngày thi đấu trước đó, lên hạng 19/46 trên bảng tổng sắp huy chương đại hội.

Đoàn Việt Nam xếp hạng 19/46 với 3 huy chương Vàng (tính tới 9h ngày 3-10)

Xét trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam tạm xếp thứ 5, sau Philippines (4 Vàng, hạng 1), Indonesia (5 vàng, hạng 14), Malaysia (9 Vàng, hạng 10) và Thái Lan (15 Vàng, hạng 7).

Tốp 3 bảng tổng sắp hiện là Trung Quốc (162 Vàng), Nhật Bản (72 Vàng) và Hàn Quốc (33 Vàng).

ASIAD 2026 sẽ bế mạc vào tối 4-10. Cơ hội giành thêm huy chương cho đoàn Việt Nam vẫn còn khi còn VĐV thi đấu ở một số nội dung. Mục tiêu đề ra trước ngày lên đường của đoàn là giành từ 4 huy chương Vàng.