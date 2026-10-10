Asia Top Awards 2026 công bố 35 giải thưởng về văn hóa, nghệ thuật, giải trí

ANTD.VN - Sự kiện IMC - TodayTV công bố hợp tác & đồng tổ chức Asia Top Awards 2026 tại Việt Nam đã chính thức diễn ra với sự tham gia của nhiều đại diện doanh nghiệp, hiệp hội, đối tác quốc tế, nghệ sĩ và đông đảo cơ quan báo chí, truyền thông.

Từ Bangkok đến TP.HCM với tinh thần “Growing Together”

Được khởi xướng từ năm 2018, Asia Top Awards đã vinh danh nhiều cá nhân, tổ chức và thương hiệu trong các lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, kinh doanh, sáng tạo và hoạt động cộng đồng qua 4 mùa giải đã được tổ chức.

Bà Rath Rimthirakul, Nhà sáng lập & Chủ tịch Asia Top Awards đồng thời là Trưởng Ban Tổ chức phía Thái Lan

Phát biểu tại sự kiện, bà Rath Rimthirakul, Nhà sáng lập & Chủ tịch Asia Top Awards đồng thời là Trưởng Ban Tổ chức phía Thái Lan, cho biết: “Việt Nam sở hữu một nền văn hóa giàu bản sắc, nguồn năng lực sáng tạo trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết và một thị trường giải trí - phong cách sống đang phát triển vô cùng mạnh mẽ. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối rằng không có nơi nào phù hợp và tuyệt vời hơn Việt Nam để Asia Top Awards bước sang một tầm vóc mới.

Để hiện thực hóa một sự kiện quy mô quốc tế tại Việt Nam với tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất, chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất đến Tập đoàn Quốc tế Truyền thông IMC (IMC Group) và Kênh truyền hình TodayTV - đơn vị đồng tổ chức mùa giải năm nay, chúng tôi rất có niềm tin rằng sự đồng hành tận tâm, chuyên nghiệp của ban lãnh đạo và toàn thể đội ngũ IMC - TodayTV chính là bảo chứng vững chắc nhất cho chất lượng và sự thăng hoa rực rỡ của Asia Top Awards 2026”.

Các khách mời phía Thái Lan tham dự sự kiện công bố

Theo định hướng của Ban Tổ chức, Asia Top Awards 2026 không chỉ là một đêm trao giải, mà còn mở rộng thành không gian giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà sản xuất, doanh nghiệp, tổ chức văn hóa và cộng đồng sáng tạo trong khu vực.

IMC - TodayTV đảm nhận vai trò chủ trì tại Việt Nam

Trong mùa giải năm nay, IMC - TodayTV trực tiếp phụ trách các khâu nội dung, sản xuất, tổ chức, truyền thông và phát sóng tại Việt Nam, đồng thời phối hợp với ê-kíp Thái Lan trong các hoạt động chuyên môn và quốc tế.

Ông Lâm Anthony - Giám đốc điều hành Kênh TodayTV - chia sẻ: “Thông qua mối quan hệ hợp tác này, chúng tôi kỳ vọng kết nối ngành truyền thông, giải trí với cộng đồng doanh nghiệp rộng lớn hơn, mở ra cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư, thương hiệu và phát triển kinh doanh xuyên biên giới. Đây không chỉ là việc đưa một giải thưởng đến Việt Nam, mà còn là bước khởi đầu cho một nền tảng kết nối lâu dài, nơi Việt Nam, Thái Lan và các thị trường châu Á có thể gặp gỡ, trao đổi ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm và cùng phát triển.

Chúng tôi tin tiềm năng hợp tác sẽ tiếp tục mở rộng sang văn hóa, du lịch, công nghiệp sáng tạo và kinh doanh; khi truyền thông, sức sáng tạo và nguồn lực doanh nghiệp được kết nối, những giá trị tạo ra sẽ lớn hơn, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cộng đồng khu vực”.

Hé lộ cấu trúc mùa giải và các hạng mục vinh danh

Tại họp báo, ông Muongphum Harnsiripetch - Cố vấn chương trình, giới thiệu format, quy trình đề cử, tiêu chí thẩm định và hệ thống giải thưởng của Asia Top Awards 2026. Mùa giải năm nay được triển khai với hai không gian chính. Chuỗi hoạt động ban ngày từ 8h đến 13h30 gồm khai mạc triển lãm, trưng bày và giới thiệu sản phẩm, dự án, kết nối giao thương B2B Matching 1-1, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và diễn đàn với chủ đề “Soft Power, Wellness & Medical Tourism”.

Lễ ký kết giữa đại diện Việt Nam và Thái Lan về việc hợp tác và tổ chức Asia Top Awards 2026 tại Việt Nam

Thảm đỏ và Gala trao giải dự kiến diễn ra từ 17h đến 22h tại Wynnley Venue & Retreats, bên trong Khu đô thị The Global City, TP.HCM. 35 giải thưởng được chia thành ba nhóm chính: Giải trí, Điện ảnh và Nghệ thuật biểu diễn; Âm nhạc, Sáng tạo nội dung và Quản lý tài năng; Phụng sự cộng đồng, Di sản văn hóa và Thời trang. Một số nội dung đáng chú ý gồm: Asia Luminary Awards, các hạng mục diễn xuất, cặp đôi và tác phẩm màn ảnh, Asia Icon of the Year, Đại sứ thiện chí văn hóa Thái Lan - Việt Nam 2026, cùng các giải thưởng dành cho nhà quản lý nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung trên TikTok.

Mùa giải 2026 cũng bổ sung hạng mục diễn xuất nam và nữ dành cho dòng phim ngắn dọc. BTC cho biết giải thưởng không áp dụng hình thức đăng ký mở. Các ứng viên sẽ được Ban sơ tuyển nghiên cứu, tổng hợp trước khi Hội đồng Giám khảo Việt Nam và Thái Lan đánh giá độc lập bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả được xác định dựa trên bốn nhóm tiêu chí gồm thành tựu và chất lượng, tầm ảnh hưởng, đóng góp cho khu vực Việt Nam - Thái Lan, hình ảnh và trách nhiệm xã hội.

Asia Top Awards 2026 dự kiến diễn ra ngày 20/12 tại TP.HCM, kết hợp thảm đỏ, Gala trao giải và các tiết mục nghệ thuật của nghệ sĩ Việt Nam, Thái Lan cùng quốc tế. Chương trình sẽ phát sóng trực tiếp trên Kênh TodayTV và các nền tảng số truyền thông chính thức của giải thưởng, tiếp tục mở rộng không gian giao lưu nghệ thuật, văn hóa và hợp tác doanh nghiệp trong khu vực.