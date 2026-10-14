Áp thuế chống bán phá giá đối với sợi dài làm từ polyester xuất xứ từ một số nước thêm 5 năm

ANTD.VN - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định về Kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Indonesia, Malaysia và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Tiếp tục áp thuế CBPG với sợi dài làm từ polyester xuất xứ từ một số nước

Trước đó, ngày 16/10/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3013/QĐ-BCT và Thông báo kèm theo về việc rà soát cuối kỳ vụ việc nêu trên (Mã vụ việc: ER01.AD10).

Căn cứ quá trình điều tra được thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý ngoại thương và quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Cơ quan điều tra cho biết, sau thời gian áp dụng, biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đã phát huy những hiệu quả tích cực đối với ngành sản xuất sợi trong nước.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra xác định có bằng chứng rõ ràng cho thấy khả năng thiệt hại của ngành sản xuất trong nước nếu chấm dứt biện pháp như: Trong thời kỳ rà soát, hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Trung Quốc vẫn đang được bán phá giá vào Việt Nam, có khả năng tiếp tục hoặc tái diễn hành vi bán phá giá nếu biện pháp CBPG chấm dứt;

Lượng nhập khẩu từ các nước bị điều tra tiếp tục gia tăng trong thời kỳ rà soát, đặc biệt là hàng hóa xuất xứ Trung Quốc. Trong trường hợp không có thuế CBPG, hàng hóa nhập khẩu có khả năng gia tăng nhanh chóng về lượng với mức giá thấp, gây ra tác động chênh lệch giá, ép giá và kìm giá đối với hàng hóa tương tự sản xuất trong nước.

Bên cạnh đó, các chỉ số kinh tế của ngành sản xuất trong nước đã có sự cải thiện một phần nhưng vẫn ghi nhận những diễn biến bất lợi về sản lượng, hiệu quả khai thác và sử dụng công suất, thị phần, hàng tồn kho, lợi nhuận, năng suất lao động, đầu tư và dòng tiền. Ngành sản xuất trong nước có khả năng tiếp tục bị thiệt hại đáng kể nếu chấm dứt biện pháp CBPG;

Một số quốc gia bị điều tra như Trung Quốc có năng lực sản xuất và xuất khẩu sợi polyester lớn, trong khi một số thị trường nước thứ ba đang duy trì các biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm sợi thuộc phạm vi rà soát, làm gia tăng nguy cơ chuyển hướng thương mại sang Việt Nam nếu biện pháp CBPG chấm dứt.

Căn cứ các nội dung trên, Cơ quan điều tra kết luận có tồn tại khả năng hàng hóa nhập khẩu bị điều tra rà soát sẽ tiếp tục hoặc tái diễn hành vi bán phá giá gây thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước trong trường hợp chấm dứt biện pháp CBPG.

Dự thảo kết luận rà soát cuối kỳ đã được gửi cho các bên liên quan đóng góp ý kiến theo quy định.

Trên cơ sở đó, ngày 13 tháng 10 năm 2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2652/QĐ-BCT về kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa Indonesia, Malaysia và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, theo đó biện pháp được gia hạn thêm 05 năm.

Mức thuế CBPG theo thị trường là: Ấn Độ: 54,9%; Indonesia: 21,94%; Malaysia: 21,45% và Trung Quốc từ 3,57% đến 17,45% (áp dụng riêng tùy theo từng nhà sản xuất/xuất khẩu cụ thể).

Sau khi Quyết định có hiệu lực, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý có liên quan thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, giám sát hiệu quả của việc thực thi Quyết định trên cơ sở thông tin về tình hình nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng áp thuế CBPG do Cơ quan hải quan cung cấp căn cứ theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 86/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp PVTM.