Anh yêu cầu các trường đại học dừng hợp tác với viện nghiên cứu Trung Quốc

ANTD.VN - Chính phủ Anh yêu cầu các trường đại học rà soát và chấm dứt quan hệ hợp tác với một viện nghiên cứu Trung Quốc.

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Trong cảnh báo công khai ngày 30-9, cơ quan tình báo Anh MI5 cho rằng, Viện Nghiên cứu Công nghệ Tổng hợp Trung Quốc (CGTRI) có quan hệ cơ quan an ninh Trung Quốc.

Theo MI5, hơn 100 học giả có liên hệ với các cơ sở nghiên cứu của Anh từng tham gia những dự án do CGTRI tài trợ.

Nội dung nghiên cứu bao gồm trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, hệ thống liên lạc bí mật và kỹ thuật che giấu thông tin trong các tệp hoặc tin nhắn thông thường.

Cơ quan an ninh Anh thừa nhận nhiều trường đại học và nhà nghiên cứu có thể đã hợp tác với CGTRI trên tinh thần thiện chí mà không biết nguồn tài trợ cuối cùng.

Tuy nhiên, MI5 yêu cầu các cơ sở học thuật lập tức xem xét những dự án đang hoặc sắp triển khai và xác minh nguồn tiền khi hợp tác với các tổ chức Trung Quốc.

Bộ trưởng An ninh Anh Dan Jarvis cho biết, đã gửi thư tới lãnh đạo các trường đại học, đề nghị hỗ trợ nhân viên chấm dứt mọi thỏa thuận với CGTRI.

Chính phủ cảnh báo việc tiếp tục hợp tác có thể dẫn tới nguy cơ vi phạm Đạo luật An ninh quốc gia năm 2023, trong đó quy định trách nhiệm đối với hành vi hỗ trợ cơ quan tình báo nước ngoài.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh bác bỏ cáo buộc, gọi những thông tin trên là “tưởng tượng và hoàn toàn bịa đặt”.

"Chúng tôi kiên quyết phản đối những cáo buộc vô căn cứ như vậy và đã gửi công hàm phản đối nghiêm túc tới phía Anh”, Người phát ngôn của Đại sứ quán tuyên bố.

“Chúng tôi kêu gọi các cơ quan tình báo Anh ngừng lan truyền thông tin sai lệch và ngừng phá hoại các hoạt động trao đổi giáo dục và hợp tác nghiên cứu giữa Trung Quốc và Anh".

Phía Trung Quốc khẳng định, hợp tác giữa các trường đại học hai nước được tiến hành tự nguyện, phù hợp pháp luật và mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Đại diện nhóm Russell gồm 24 trường đại học nghiên cứu hàng đầu Anh cho biết, các cơ sở thành viên coi trọng trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời nhấn mạnh hợp tác quốc tế vẫn giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động nghiên cứu.