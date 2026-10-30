Ảnh vệ tinh hé lộ tàu sân bay thứ 4 của Trung Quốc

ANTD.VN - Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy tàu sân bay thế hệ mới của Trung Quốc đang được chế tạo với tốc độ nhanh tại xưởng đóng tàu Đại Liên. Các chuyên gia nhận định con tàu Type 004 này có thể được hạ thủy vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.

Hình ảnh vệ tinh về tàu sân bay của Trung Quốc

Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington, Mỹ, phần thân tàu đang dần hoàn thiện trong ụ tàu khô ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy công việc đã được mở rộng lên các tầng thân tàu phía trên, với phần mũi và đuôi đang được hoàn thiện.

Các chuyên gia cho rằng tiến độ hiện nay tương tự tình trạng của tàu sân bay Phúc Kiến vào năm 2021, khoảng một năm trước khi con tàu được hạ thủy vào tháng 6-2022.

Từ đó, họ dự đoán Type 004 có thể được đưa xuống nước vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028.

Theo các ước tính từ ảnh vệ tinh, phần thân hiện nay dài khoảng 322-327m và rộng khoảng 46m.

Khi hoàn thiện sàn đáp, chiều dài tổng thể của tàu có thể đạt 336-339m, tương đương tàu sân bay lớp Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ.

Một số nhà phân tích nhận định Type 004 nhiều khả năng sẽ là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc sử dụng động cơ hạt nhân, đồng thời được trang bị hệ thống máy phóng điện từ (EMALS) tương tự tàu Phúc Kiến nhưng ở quy mô lớn hơn.

Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về thiết kế hoặc hệ thống động lực của con tàu.

Theo các chuyên gia, việc hạ thủy không đồng nghĩa tàu sẽ sớm đi vào hoạt động. Tàu Phúc Kiến mất hơn 3 năm từ khi hạ thủy đến khi được biên chế chính thức.

Với thiết kế được cho là phức tạp hơn nhiều, đặc biệt nếu sử dụng động cơ hạt nhân, Type 004 có thể cần thêm vài năm thử nghiệm trước khi đạt khả năng tác chiến đầy đủ.