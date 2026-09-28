Anh bắt 5 nghi phạm khủng bố gần căn cứ không quân Mỹ

ANTD.VN - Cảnh sát Anh đã bắt giữ 5 người đàn ông gần căn cứ RAF Fairford ở hạt Gloucestershire, với cáo buộc chuẩn bị hành vi khủng bố có thể liên quan đến 3 phương tiện khả nghi.

Các nghi phạm bị bắt giữ

Cảnh sát nhận được tin báo lúc 0h45 ngày 27-9 (giờ địa phương) về 3 phương tiện có dấu hiệu khả nghi đang di chuyển về phía căn cứ RAF Fairford.

5 người đàn ông sau đó bị bắt tại khu vực Whelford, nằm sát căn cứ, ban đầu với nghi vấn vi phạm Đạo luật Chất nổ.

Vụ việc được chuyển cho lực lượng chống khủng bố của Cảnh sát London. Các nghi phạm tiếp tục bị giữ theo Đạo luật Khủng bố năm 2000 với cáo buộc chuẩn bị hành vi khủng bố.

Cảnh sát hiện chưa công bố danh tính, quốc tịch, động cơ hoặc tổ chức mà những người này có thể liên hệ.

Cảnh sát điều tra 3 chiếc xe tải khả nghi

Quân đội Anh đã cử chuyên gia xử lý vật liệu nổ tới kiểm tra 3 phương tiện. Hình ảnh từ trên cao cho thấy robot rà phá bom mìn hoạt động giữa 3 xe tải màu trắng, trong đó cửa sau của 2 xe đã được mở.

Nhà chức trách thiết lập vành đai an toàn rộng 400m và sơ tán khoảng 85 hộ gia đình tới một trung tâm sinh hoạt gần đó.

Điều phối viên cấp cao phụ trách chống khủng bố Vicki Evans cho biết cuộc điều tra mới ở giai đoạn đầu và cả 5 nghi phạm vẫn bị tạm giữ.

Cảnh sát vũ trang duy trì chốt chặn gần căn cứ không quân RAF Fairford vào tối 27-9-2026

Cảnh sát Gloucestershire khẳng định tình hình đã được kiểm soát, nhưng yêu cầu người dân tiếp tục tuân thủ hướng dẫn trong thời gian kiểm tra hiện trường.

RAF Fairford thuộc sở hữu của Anh nhưng được Không quân Mỹ vận hành theo thỏa thuận có từ thời Chiến tranh Lạnh.

Căn cứ là nơi đặt trụ sở Không đoàn Hỗ trợ tác chiến số 501 và Phi đội Căn cứ không quân số 420 của Mỹ, đồng thời là địa điểm hoạt động quan trọng của các máy bay ném bom chiến lược Mỹ tại châu Âu.

Căn cứ này từng được máy bay Mỹ sử dụng trong các đợt tấn công hạn chế nhằm vào cơ sở tên lửa của Iran.

Nhà chức trách Anh đang xem xét khả năng vụ bắt giữ có liên quan Iran, nhưng đến nay chưa xác nhận bất kỳ mối liên hệ nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nghi phạm đã nằm trong diện theo dõi và bị cáo buộc muốn gây “thiệt hại lớn” cho căn cứ. Ông đánh giá cao sự phối hợp giữa cơ quan chức năng Mỹ và Anh trong chiến dịch bắt giữ.

Đại sứ quán Mỹ tại London đã khuyến cáo công dân duy trì cảnh giác và chú ý tới an toàn cá nhân.

Chính phủ Anh đồng thời đề nghị công chúng không suy đoán về động cơ hoặc danh tính nghi phạm trước khi cơ quan điều tra xác lập đầy đủ sự thật.