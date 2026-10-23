Ấn tượng với đội bóng THPT Dewey Tây Hồ Tây

ANTD.VN - Dù chưa đạt kết quả như ý trong trận ra quân “đụng” cựu vô địch THPT Phùng Khắc Khoan -Thạch Thất, song đội bóng THPT Dewey Tây Hồ Tây đã để lại nhiều ấn tượng, từ tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ thi đấu trên sân đến bầu không khí sôi động của đông đảo cổ động viên trên khán đài.

Theo thầy Khuất Duy Anh – huấn luyện viên đội bóng trường THPT Dewey Tây Hồ Tây, đây là mùa thứ ba đội góp mặt tại giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô. Thời gian qua, ban lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện tối đa cho đội bóng trong tập luyện, giao hữu và thi đấu giải.

Đồng hành cùng đội suốt 3 mùa, thầy Khuất Duy Anh cho biết hơn một nửa đội hình THPT Dewey Tây Hồ Tây dự giải 2026 này là những cầu thủ góp mặt từ mùa đầu tiên, thường xuyên tập luyện, thi đấu cùng nhau nên khá nhuần nhuyễn và cũng đầy quyết tâm khi với nhiều cầu thủ, đây sẽ là mùa giải cuối cùng.

Huấn luyện viên Khuất Duy Anh cùng các cầu thủ THPT Dewey Tây Hồ Tây bắt đầu hành trình chinh phục Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô 2026

“Đội được tập luyện ngay tại sân bóng nhà trường vào chiều thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, sau mỗi giờ học. Trước thềm giải THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô 2026, đội đã giao hữu hai trận với các trường THPT cùng địa bàn. Những gì tích lũy được thời gian qua là hành trang quý báu để các em bước vào giải chính thức”, thầy Khuất Duy Anh cho hay.

Không chỉ truyền đạt kinh nghiệm chuyên môn, thầy Khuất Duy Anh cùng các thành viên ban huấn luyện đội bóng còn chú trọng đến rèn luyện nhân cách cho học trò.

"Chúng tôi muốn các em mỗi ra khi sân là phải chơi bóng với tinh thần máu lửa, nhiệt huyết song luôn luôn phải ý thức tôn trọng luật chơi, không được phép chơi xấu, không triệt hạ đối thủ. Thắng không kiêu, bại không nản, thể hiện đúng hình ảnh lứa tuổi học trò trong từng hành vi, cử chỉ, lời nói", vị huấn luyện viên sinh năm 2000 nhấn mạnh.

Các cầu thủ THPT Dewey Tây Hồ Tây thể hiện tinh thần cống hiến, không bỏ cuộc trong trận ra quân gặp cựu vô địch THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất

Thành tích tốt nhất của đội bóng THPT Dewey Tây Hồ Tây là vượt qua vòng bảng ở mùa 2025. Bước vào mùa 2026 này – mùa giải kỷ lục với 130 đội tham dự, thầy trò nhà trường đặt mục tiêu góp mặt vòng đấu loại trực tiếp, trước khi nghĩ đến mục tiêu cao hơn.

Dù nằm ở bảng đấu được ví như “bảng tử thần” khi quy tụ 3 đội mạnh ngoại thành là Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất), Phan Huy Chú (Quốc Oai), IVS Thanh Oai, song THPT Dewey Tây Hồ Tây vẫn tự tin hoàn thành mục tiêu, và trên hết là cùng nhau có thêm một mùa giải đáng nhớ.