Ấn tượng màn trình diễn áo dài và dân vũ của nữ chiến sĩ Cụm thi đua số 11

ANTD.VN - Cùng với 20 Cụm thi đua của Công an Hà Nội, tập thể nữ cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua số 11 đã mang đến chương trình màn trình diễn trang phục áo dài truyền thống và tiết mục dân vũ “Đi giữa rừng mơ - Đi giữa trời rực rỡ” đầy ấn tượng, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Công an Thủ đô thời đại mới trong Ngày hội “Áo dài - Dân vũ”.
Không gian nghệ thuật của Ngày hội “Áo dài - Dân vũ” với chủ đề "Duyên dáng Áo dài - Bản lĩnh hội nhập - Tỏa sáng Phụ nữ Công an Thủ đô" trở nên đặc sắc hơn với màn trình diễn áo dài đậm đà nét đẹp truyền thống và hiện đại của những nữ chiến sĩ đến từ Cụm Thi đua số 11 gồm Công an các xã, phường: Thuận An (Cụm trưởng), Phúc Lợi, Việt Hưng, Long Biên, Bồ Đề, Gia Lâm, Phù Đổng và Bát Tràng.
Điểm nhấn phần trình diễn áo dài của Cụm thi đua số 11 là những tà áo dài Huế mang sắc tím cố đô kín đáo, thâm trầm, đài các, kết hợp hài hòa cùng các thiết kế áo dài cách tân tươi mới. Sự đan xen tinh tế giữa nét dịu dàng của tà áo dài và bản lĩnh của người nữ chiến sĩ đã khắc họa trọn vẹn chân dung Phụ nữ Công an Thủ đô: sắc bén trong nhiệm vụ, kiêu sa giữa đời thường và luôn tỏa sáng trong hội nhập.
Cùng với phần trình diễn áo dài, các nữ chiến sĩ tiếp tục khuấy động Ngày hội “Áo dài - Dân vũ” với tiết mục dân vũ “Đi giữa rừng mơ - Đi giữa trời rực rỡ”. Trong những bộ trang phục dân tộc cách điệu rực rỡ sắc màu, các nữ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến những bước nhảy khỏe khoắn, tràn đầy sức trẻ cùng nụ cười rạng rỡ. Sự kết hợp giữa giai điệu ngọt ngào vùng cao và tinh thần nhiệt huyết của lực lượng Công an nhân dân đã lan tỏa thông điệp về sự đoàn kết, gắn bó và khát vọng cống hiến vì Nhân dân phục vụ.
Chương trình không chỉ là sân chơi văn hóa tinh thần bổ ích mà còn thể hiện tinh thần “Tự tin – Bản lĩnh – Nhân văn” của lực lượng nữ Công an Thủ đô, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân nhân dịp kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Sau đây là những hình ảnh để lại nhiều ấn tượng của Cụm thi đua số 11