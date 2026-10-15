Ấn tượng màn trình diễn áo dài và dân vũ của nữ chiến sĩ Cụm thi đua số 11

ANTD.VN - Cùng với 20 Cụm thi đua của Công an Hà Nội, tập thể nữ cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua số 11 đã mang đến chương trình màn trình diễn trang phục áo dài truyền thống và tiết mục dân vũ “Đi giữa rừng mơ - Đi giữa trời rực rỡ” đầy ấn tượng, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Công an Thủ đô thời đại mới trong Ngày hội “Áo dài - Dân vũ”.

Không gian nghệ thuật của Ngày hội “Áo dài - Dân vũ” với chủ đề "Duyên dáng Áo dài - Bản lĩnh hội nhập - Tỏa sáng Phụ nữ Công an Thủ đô" trở nên đặc sắc hơn với màn trình diễn áo dài đậm đà nét đẹp truyền thống và hiện đại của những nữ chiến sĩ đến từ Cụm Thi đua số 11 gồm Công an các xã, phường: Thuận An (Cụm trưởng), Phúc Lợi, Việt Hưng, Long Biên, Bồ Đề, Gia Lâm, Phù Đổng và Bát Tràng.

Điểm nhấn phần trình diễn áo dài của Cụm thi đua số 11 là những tà áo dài Huế mang sắc tím cố đô kín đáo, thâm trầm, đài các, kết hợp hài hòa cùng các thiết kế áo dài cách tân tươi mới. Sự đan xen tinh tế giữa nét dịu dàng của tà áo dài và bản lĩnh của người nữ chiến sĩ đã khắc họa trọn vẹn chân dung Phụ nữ Công an Thủ đô: sắc bén trong nhiệm vụ, kiêu sa giữa đời thường và luôn tỏa sáng trong hội nhập.

Cùng với phần trình diễn áo dài, các nữ chiến sĩ tiếp tục khuấy động Ngày hội “Áo dài - Dân vũ” với tiết mục dân vũ “Đi giữa rừng mơ - Đi giữa trời rực rỡ”. Trong những bộ trang phục dân tộc cách điệu rực rỡ sắc màu, các nữ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến những bước nhảy khỏe khoắn, tràn đầy sức trẻ cùng nụ cười rạng rỡ. Sự kết hợp giữa giai điệu ngọt ngào vùng cao và tinh thần nhiệt huyết của lực lượng Công an nhân dân đã lan tỏa thông điệp về sự đoàn kết, gắn bó và khát vọng cống hiến vì Nhân dân phục vụ.

Chương trình không chỉ là sân chơi văn hóa tinh thần bổ ích mà còn thể hiện tinh thần “Tự tin – Bản lĩnh – Nhân văn” của lực lượng nữ Công an Thủ đô, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân nhân dịp kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Sau đây là những hình ảnh để lại nhiều ấn tượng của Cụm thi đua số 11

Tập thể nữ chiến sĩ Cụm thi đua số 11 lộng lẫy trong những tà áo dài truyền thống và cách tân, phía sau là màn hình LED tái hiện khung cảnh làng quê Việt Nam thanh bình

Những nữ chiến sĩ trong trang phục cách tân hiện đại nhưng nền nã của tà áo dài mang đậm âm hưởng cung đình Huế

Sự kết hợp hoàn hảo giữa những thiết kế áo dài mang đậm nét văn hóa truyền thống và tà áo dài cách tân hiện đại, khắc họa chân dung người phụ nữ Việt Nam vừa đài các, đoan trang, vừa năng động, rạng rỡ

Sự đan xen tinh tế giữa nét đẹp truyền thống và hơi thở đương đại trong các thiết kế áo dài, là định nghĩa hoàn hảo cho vẻ đẹp sắc bén, kiêu sa của nữ chiến sĩ Công an Thủ đô thời đại mới

Nữ chiến sĩ duyên dáng trong tà áo dài mang sắc tím "lầu son gác tía", đưa khán giả trở về với vẻ thâm trầm, đoan trang của dòng sông Hương, núi Ngự

Màn trình diễn trang phục áo dài trên nền bối cảnh núi non hùng vĩ như tôn vinh khí chất kiên trung của người phụ nữ Việt Nam

Phần trình diễn áo dài cùng sự xuất hiện của các nữ chiến sĩ trong sắc phục Công an nhân dân rực rỡ dưới lá cờ Tổ quốc

Bên cạnh phần trình diễn áo dài, Cụm thi đua số 11 cũng tái hiện sức sống mãnh liệt của núi rừng qua trang phục dân tộc Mông cách điệu rực rỡ sắc màu

Trong điệu múa uyển chuyển vẫn toát lên vẻ kiên cường, bản lĩnh của người phụ nữ Công an nhân dân

Mỗi nữ chiến sĩ là một bông hoa, mỗi bước nhảy là một sắc hoa, tạo nên một bức tranh rực rỡ về vẻ đẹp, sức trẻ và khát vọng cống hiến

Hình ảnh các nữ chiến sĩ trong trang phục dân tộc, dù trong điệu nhảy uyển chuyển, vẫn toát lên vẻ kiên cường, bản lĩnh của người phụ nữ Công an nhân dân

Tập thể nữ cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua số 11 trong trang phục dân tộc cách điệu rực rỡ, mang đến màn dân vũ tràn đầy sức sống, tái hiện vẻ đẹp của thiên nhiên và con người vùng cao