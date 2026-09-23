Amway Việt Nam được vinh danh Top 5 doanh nghiệp tiêu biểu Asean và Top 5 thương hiệu sản phẩm nổi tiếng Asean 2026

ANTD.VN -Mới đây, Amway Việt Nam, thương hiệu toàn cầu về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, vừa vinh dự được xướng tên tại Diễn đàn kinh tế ASEAN lần thứ 7 ở hai hạng mục: Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN và Top 5 Thương hiệu sản phẩm nổi tiếng ASEAN. Hai giải thưởng ghi nhận năng lực tăng trưởng, đầu tư và thích ứng của doanh nghiệp; nền tảng khoa học, chất lượng của sản phẩm; cùng những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng trong gần hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Phương Sơn – Giám đốc Đối ngoại Amway Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng từ Ban tổ chức

Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2026 được tổ chức tại Singapore với chủ đề “Nâng cao vị thế Thương hiệu Việt trong ASEAN”, quy tụ cộng đồng doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia kinh tế để trao đổi về chuyển đổi số, thương mại, đầu tư, phát triển bền vững và cơ hội hợp tác trong khu vực.

Việc được vinh danh ở hai hạng mục phản ánh hai trụ cột phát triển của Amway Việt Nam: năng lực tăng trưởng, đầu tư và trách nhiệm với cộng đồng của doanh nghiệp; chất lượng, uy tín và nền tảng khoa học của danh mục sản phẩm.

Amway Việt Nam được vinh danh ở hai hạng mục: Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN và Top 5 Thương hiệu/ sản phẩm nổi tiếng ASEAN

Năng lực tăng trưởng và đầu tư dài hạn

Với chín năm tăng trưởng liên tiếp, Việt Nam hiện là thị trường có doanh thu lớn thứ chin của Amway trên toàn cầu, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng trong mạng lưới của tập đoàn. Kết quả này được được hỗ trợ bởi chiến lược đầu tư dài hạn, khả năng thích ứng với thị trường và đội ngũ hơn 200.000 nhà phân phối trên toàn quốc.

Năng lực vận hành của doanh nghiệp tiếp tục được củng cố thông qua các khoản đầu tư vào hạ tầng và công nghệ. Amway Việt Nam đã đưa vào vận hành kho trung tâm hiện đại quy mô 5.000 m² tại TP.HCM với tổng chi phí đầu tư và vận hành trong 5 năm ước tính khoảng 12 triệu USD, tương đương 300 tỷ đồng. Việc ứng dụng công nghệ quản lý kho bãi góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu chuỗi cung ứng. Song song đó, Amway tiếp tục đầu tư và mở rộng hệ thống Amway Center và Mini Center với 15 cơ sở vật chất trên toàn quốc, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hiện đại,đồng bộ hơn cho nhà phân phối và khách hàng.

Amway Việt Nam xem đổi mới và chuyển đổi số là năng lực cốt lõi để thích ứng và phát triển trong dài hạn. Kế thừa nền tảng công nghệ, kinh nghiệm và nguồn lực từ hệ thống Amway toàn cầu, Amway Việt Nam ứng dụng các giải pháp số nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, cải thiện trải nghiệm người tiêu dùng và tăng cường kết nối với Nhà phân phối. Đầu tư dài hạn còn được thể hiện qua việc phát triển con người và củng cố hệ sinh thái khoa học cho chiến lược “Sống khỏe mạnh – Sống hạnh phúc”.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Dinh dưỡng quốc gia, Viện Sức khỏe Nutrilite và Amway Việt Nam, các bên phối hợp nghiên cứu, đào tạo và truyền thông kiến thức dinh dưỡng. Nghiên cứu bước đầu trên gần 1.500 người trưởng thành tại năm tỉnh, thành phố đã cung cấp dữ liệu thực tiễn phục vụ giáo dục dinh dưỡng và thúc đẩy lối sống khỏe chủ động.

Trong lĩnh vực đào tạo, Amway Việt Nam phối hợp với Viện Dinh dưỡng quốc gia triển khai chương trình Tư vấn viên sức khỏe Nutrilite và các hoạt động phổ biến kiến thức dinh dưỡng khoa học cho nhà phân phối. Công ty đồng thời đầu tư vào các chương trình đào tạo, phát triển năng lực và chăm sóc sức khỏe dành cho nhân viên. Sự kết hợp giữa khoa học, con người và công nghệ góp phần xây dựng một tổ chức linh hoạt, có khả năng học hỏi và thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2026 được tổ chức tại Singapore với chủ đề “Nâng cao vị thế Thương hiệu Việt trong ASEAN”

Khoa học và trách nhiệm làm nền tảng cho giá trị sản phẩm

Các sản phẩm Amway hiện được phân phối tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, với đội ngũ 800 nhà khoa học trên toàn cầu tham gia nghiên cứu, phát triển và kiểm soát chất lượng. Tại Việt Nam, danh mục sản phẩm gồm Nutrilite, Artistry, các sản phẩm chăm sóc cá nhân, Amway Home cùng các thiết bị gia dụng như Atmosphere Mini và New eSpring.

Triết lý thiết kế sản phẩm có trách nhiệm được thể hiện qua việc cân nhắc đồng thời chất lượng, công năng, trải nghiệm người dùng và tác động đến môi trường. Tại Việt Nam, định hướng này được cụ thể hóa qua các sáng kiến giảm sử dụng nhựa và “Ngày không túi nilon”.

Giá trị sản phẩm được củng cố bởi hệ thống phục vụ trực tiếp và nền tảng số, cùng các chính sách công khai về mua lại hàng hóa, bảo hành và giải quyết khiếu nại, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tăng trưởng gắn với con người, môi trường và cộng đồng

Định hướng phát triển của Amway Việt Nam gắn tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm môi trường và xã hội. Trong khuôn khổ hợp tác với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công ty đã lắp đặt 30 trụ đèn năng lượng mặt trời; trồng 11.000 cây tre trên diện tích 10 ha tại Đồng Nai, góp phần chống xói mòn, cải thiện hệ sinh thái và tạo sinh kế; đồng thời trao tặng bồn chứa nước sạch và hệ thống lọc nước cho người dân vùng hạn mặn tại Cần Thơ và khu vực Tây Nam Bộ.

Trong gần hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Amway Việt Nam đã đóng góp hơn 40 tỷ đồng cho các chương trình cộng đồng. Chiến dịch Nutrilite Power of 5, phối hợp cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em – Bộ Y tế, đã hỗ trợ hơn một triệu hộp vi chất dinh dưỡng Nutrilite Little Bits cho hơn 92.000 trẻ em; chương trình Chủ Nhật Đỏ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cứu chữa người bệnh.

Phối hợp với Báo Điện tử Chính phủ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công ty đã xây dựng các công trình sân chơi cho trẻ em tại Bình Dương và Cần Thơ; hỗ trợ xây mới cầu, đường tại Đồng Tháp và Cà Mau. Các bên cũng phối hợp triển khai chương trình khắc phục hậu quả bão lũ tại Thanh Hóa, Nghệ An và Khánh Hòa, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Huỳnh Thiên Triều, Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng sự ghi nhận này vì đây là kết quả từ nỗ lực chung của toàn thể nhân viên và Nhà phân phối trong việc duy trì tăng trưởng, nâng cao năng lực tổ chức và chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào khoa học, công nghệ, con người và cộng đồng, góp phần thúc đẩy lối sống khỏe chủ động và tạo ra giá trị lâu dài cho người tiêu dùng, Nhà phân phối và xã hội Việt Nam".

Các hoạt động đầu tư, phát triển sản phẩm và phụng sự cộng đồng của Amway Việt Nam đều được dẫn dắt bởi sứ mệnh “Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn”. Thông qua việc thúc đẩy lối sống khỏe chủ động và đồng hành cùng Nhà phân phối, người tiêu dung và cộng đồng, Amway Việt Nam tiếp tục tạo dựng những giá trị lâu dài, cùng Việt Nam vươn xa trên hành trình sống khỏe dài lâu.