Ai là người đã đưa tiền cho Hoàng Thị Hương 'chạy việc'?

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông việc xin việc làm xảy ra vào năm 2016 tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định vào thời điểm năm 2016 chị Hoàng Thị Hương (SN 1986; trú tại thôn Minh Hòa 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội (cũ), nay là thôn Minh Hòa 1, xã Dương Hòa, Hà Nội) đã nhận tiền để xin cho 2 trường hợp vào làm việc ở Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Tây Hồ.

Sau khi nhận tiền, chị Hương đưa lại cho anh Nguyễn Văn Hậu (SN 1983; Nơi thường trú: Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, nay là Thôn Vàng, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội) để nhờ anh Hậu xin việc cho 2 trường hợp này. Anh Hậu tiếp tục đưa tiền cho người khác và bị chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra xác minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội thông báo ai là người đưa tiền và hồ sơ cho chị Hoàng Thị Hương vào năm 2016 để nhờ chị Hương xin việc vào làm tại Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Tây Hồ hoặc ai là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án trên đề nghị liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội - Thiếu tá Nguyễn Văn Kiên - Điều tra viên, SĐT: 0984.320.686 để giải quyết theo quy định.