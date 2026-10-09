Ai là bị hại vụ 'lừa đảo kỳ nghỉ du lịch' khẩn trương liên hệ cơ quan điều tra

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào năm 2025 và 2026 tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mai ANTRAVEL, địa chỉ tầng 10 số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP Hà Nội.

Công ty trên do đối tượng Nguyễn Văn Chung (SN 1998; trú tại Hà Phương 4, xã Vĩnh Thịnh, TP Hà Phòng) làm Giám đốc. Công ty được đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 20/03/2025 với tên là Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism, đăng ký lần 2 vào ngày 18/9/2025 với tên Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển dịch vụ du lịch Wonderland, đăng ký lần 3 vào ngày 12/5/2026 với tên Công ty TNHH Đầu tư và Thương mai ANTRAVEL. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có mã số doanh nghiệp: 0110992815. Công ty có địa chỉ văn phòng đặt tại: số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội sau chuyển về số 2 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội và sau này là toà nhà Gold Tower số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP Hà Nội.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội hiện nay chưa xác định hết người bị hại trong vụ án trên.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội thông báo, ai là người bị hại trong vụ án trên đề nghị liên hệ làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội (Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội; Địa chỉ: Số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội; hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Đinh Huy Dương- Điều tra viên, số điện thoại: 0918311990) để phối hợp giải quyết.