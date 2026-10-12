Ai đủ can đảm thay thế Vincenzo Montella ở tuyển Thổ Nhĩ Kỳ?

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) vừa ra quyết định sa thải HLV Vincenzo Montella vì thành tích nghèo nàn kéo dài. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, việc tìm ra người thay thế xứng đáng cho “Il Aeroplanino” đang là một bài toán khó với TFF.

Chuỗi thành tích nghèo nàn của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo dài từ World Cup 2026 cho tới Nations League. Tại World Cup 2026, dù nhận được sự kỳ vọng sẽ tiến xa tại giải từ giới mộ điệu, The Crescent - Star lại phải ngậm ngùi nhận tấm vé về nước ngay từ vòng bảng, mặc dù được xếp vào một bảng đấu tương đối vừa sức với chủ nhà Mỹ, Australia và Paraguay.

Giọt nước tràn ly tới sau loạt trận tại Nations League vừa qua, khi đoàn quân của Montella để thua liền 4 trận liên tiếp và vị chiến lược gia này nhận trát sa thải, kết thúc hành trình 3 năm gắn bó cùng “Bizim Çocuklar”.

Vincenzo Montella và các học trò đã trải qua chuỗi trận tồi tệ kéo dài từ World Cup 2026 (Ảnh: Getty Images)

Hiện tại, bất kỳ huấn luyện viên nào tiếp quản chiếc ghế nóng mà “Tiểu phi cơ” để lại sẽ được tiếp nhận cả một di sản mà vị chiến lược gia người Italia đã dày công gây dựng, đi kèm là những kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ cũng như những áp lực từ phía Liên đoàn.

Montella đã từng dẫn dắt The Crescent - Star bay cao tại EURO 2024 khi vào tới tứ kết của giải đấu, xây dựng nên một bộ khung nhân sự chắc chắn cho “Bizim Çocuklar” ít nhất là trong khoảng thời gian 5-10 năm tới, đồng thời đưa họ tới một kỳ World Cup sau 24 năm ròng kể từ chiến tích hạng 3 tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002. Với một nền bóng đá như Thổ Nhĩ Kỳ, những thành tích ấy thực sự là những dấu mốc đáng tự hào sau thời gian dài thi đấu dưới sức tại các đấu trường khác nhau.

Ở chiều ngược lại, khả năng định đoạt trận đấu cũng như các phương án tấn công khi đối đầu với những đối thủ chấp nhận chơi lùi sâu, phòng ngự chủ động của người Thổ vẫn còn những vấn đề cần giải quyết. Điển hình như trận đấu mở màn cho chiến dịch World Cup 2026 gặp Australia, đoàn quân của Montella lâm vào bế tắc trước khối phòng ngự kín kẽ của đối thủ và chỉ biết trông chờ những quả tạt vào trong vòng cấm cầu may trước hàng phòng ngự cao to của người Úc.

Chính vì thế, nhiệm vụ cho những ứng cử viên tiếp quản chiếc "ghế nóng" mà cựu thuyền trưởng AC Milan để lại không hề đơn giản, khi vừa phải duy trì thành tích cũng như bộ khung mà “Tiểu phi cơ” đã xây dựng nên, vừa phải tìm cách điều chỉnh lại chiến thuật để có thể phát huy hết khả năng của những Guler, Yildiz, Kadioglu hay Calhanoglu.

Người Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại đang cần một chiến lược gia có thể phát huy hết khả năng của Yildiz và các đồng đội (Ảnh: Getty Images)

Trong những ngày gần đây, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang xôn xao trước những cái tên được cho là sẽ thay thế Montella dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Người được nhắc đến nhiều nhất trong số đó là Arda Turan, cựu cầu thủ Atletico Madrid và Barcelona. Tuy nhiên khả năng cầm quân của cựu cầu thủ Dortmund và Real Madrid vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Ngoài ra, trong danh sách còn có sự xuất hiện của huấn luyện viên huyền thoại Faith Terim, tuy nhiên khả năng vị chiến lược gia này có lựa chọn tái xuất hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Vincenzo Montella đã làm tốt trong việc xây dựng lại nền móng đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ sau thế hệ của những Arda Turan hay Burak Yilmaz. Dẫu vậy để có thể tiến xa hơn, tập thể hiện tại của đại diện châu Âu sẽ cần những cái tên mới trên cương vị thuyền trưởng để có thể thực sự chen chân vào hàng ngũ các đội tuyển tinh hoa tại lục địa già.

Một chương mới đang mở ra với nền bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, và giới mộ điệu đang kỳ vọng vào một tương lai mới, với những viên ngọc mà đất nước này đang sở hữu trong tay.