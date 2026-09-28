Ai đã từng bị phòng khám Helia lừa đảo, đề nghị trình báo Cơ quan An ninh điều tra

ANTD.VN - Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội vừa phát thông báo tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại phòng khám Helia.

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Phòng khám chuyên khoa phụ sản thuộc Công ty TNHH Quốc tế Helia, địa chỉ số 11 Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra – CATP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại, đã từng thăm khám hoặc điều trị tại Phòng khám chuyên khoa phụ sản Helia thì đến trình báo và cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh điều tra – Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ tiếp nhận: số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, Hà Nội) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ, CATP Hà Nội phát hiện dấu hiệu sai phạm tại Công ty TNHH quốc tế Helia (địa chỉ tại số 11 phố Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ngày 18/3/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia trực thuộc Công ty TNHH Quốc tế Helia.

Qua kiểm tra, cơ sở có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm sức khỏe người dân.

Cơ sở đã thổi phồng việc quảng cáo về điều trị nhanh khỏi, dứt điểm nhằm thu hút ở người bệnh với chi phí rẻ nhưng khi khách hàng trực tiếp đến khám thì cố tình đưa ra cái kết quả sai lệch, phóng đại tình hình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ cho khách hàng.

Từ đó, sử dụng các nhân viên “giả danh” bác sĩ để “vẽ” bệnh nhằm bán các gói dịch vụ giá “cắt cổ”, gây thiệt hại về kinh tế và sức khỏe cho người bệnh. Trong thời gian ngắn các đối tượng đã thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngày 27-3-2026, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.