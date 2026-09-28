Ai đã chuyển tiền cho Công ty TNHH Golden Vacation, đến Công an TP Hà Nội giải quyết

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, xảy ra thời điểm năm 2024, tại Công ty TNHH Golden Vacation.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP Hà Nội đề nghị Báo Công an nhân dân đăng thông tin tìm bị hại trong vụ án trên 03 số báo với nội dung:

“Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, xảy ra thời điểm năm 2024, tại Công ty TNHH Golden Vacation, MST: 0110551627, địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Đồng Lợi, Số 2+4 Ngõ 1160 Đường Láng, Phường Láng, TP Hà Nội.

Phương thức, thủ doạn: Chiếm đoạt tài sản thông qua ký kết Hợp đồng môi giới kỳ nghỉ của Công ty TNHH Golden Vacation.

Để đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị: Các cá nhân đã chuyển tiền cho Công ty TNHH Golden Vacation thì đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định.

Địa chỉ: Số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, TP Hà Nội. Liên hệ đồng chí Điều tra viên: Phạm Tiến Đạt số điện thoại 0987656969”.