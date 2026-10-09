Agribank đồng hành cùng Thủ đô: Khơi thông dòng vốn, lan tỏa giá trị cộng đồng

ANTD.VN - Từ việc chủ động cung ứng nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế, trực tiếp tham gia tài trợ các công trình hạ tầng mang tính liên vùng đến mở rộng kênh huy động và đẩy mạnh an sinh xã hội, Agribank luôn khẳng định vai trò là mắt xích tài chính chủ lực, đồng hành toàn diện cùng sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội.

Khơi thông dòng vốn, góp sức phát triển kinh tế Thủ đô

Để đáp ứng nhu cầu hoàn thiện hạ tầng và phát triển kinh tế của Hà Nội, Agribank tiếp tục đóng vai trò hạt nhân cung ứng vốn với dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt hơn 250.000 tỷ đồng. Ngân hàng đã sớm triển khai gói tín dụng ưu đãi 562.000 tỷ đồng, gồm 415.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp, 70.000 tỷ đồng cho các lĩnh vực ưu tiên và 60.000 tỷ đồng rót vào các dự án công nghệ, hạ tầng trọng yếu nhằm ổn định chuỗi cung ứng, thúc đẩy việc làm.

Dấu ấn chiến lược của Agribank tại Hà Nội thể hiện rõ nét qua việc thu xếp vốn cho tuyến đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô. Ngày 12/1/2026, ngân hàng đóng vai trò đầu mối cùng MB, BIDV và MBV ký kết hợp đồng tài trợ vốn cho Dự án thành phần 3. Trong tổng mức vay 25.453 tỷ đồng, Agribank cam kết giải ngân 15.453 tỷ đồng, chiếm 60% giá trị gói tín dụng; đồng thời Công ty Bảo hiểm Agribank (ABIC) cũng tham gia bảo hiểm nhằm kiểm soát rủi ro toàn diện cho dự án.

Agribank cùng các ngân hàng thương mại MB, BIDV, MBV và Công ty Cổ phần đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn đối với Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Bên cạnh hạ tầng giao thông liên vùng, Agribank chủ động chuẩn bị các giải pháp tài chính cho các dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030, áp dụng mức lãi suất ưu đãi. Hiện ngân hàng đang tiếp cận, đánh giá phương án cấp tín dụng cho Tổ hợp thương mại, văn phòng, khách sạn và nhà ở tại số 94 Lò Đúc .

Nhằm giảm áp lực phụ thuộc đơn thuần vào kênh tín dụng, Agribank cũng tích cực mở rộng các giải pháp tạo nguồn vốn dài hạn cho Thủ đô. Tiêu biểu vào ngày 24/6/2026, ngân hàng cùng các tổ chức tín dụng đã ký biên bản ghi nhớ với Sở Tài chính Hà Nội về việc nghiên cứu phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, mở ra cơ chế huy động vốn linh hoạt, hiệu quả cho các kế hoạch phát triển đô thị.

Lan tỏa trách nhiệm cộng đồng, chăm lo an sinh xã hội

Song hành cùng hoạt động kinh doanh, Agribank luôn xem an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với trách nhiệm phụng sự cộng đồng Thủ đô. Ngân hàng đã liên tục đóng góp thiết thực cho Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội thành phố Hà Nội, tiêu biểu với số tiền 2 tỷ đồng vào năm 2024 và tiếp tục trao tặng 10 tỷ đồng trong chương trình phát động vào ngày 3/11/2025.

Đồng chí Tô Huy Vũ trao biểu trưng 1 tỷ đồng của Agribank hỗ trợ sửa chữa, xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 4 xã Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Phượng Dực và Đại Xuyên

Các hoạt động an sinh xã hội của Agribank được triển khai sát với địa bàn cơ sở, hướng tới hỗ trợ trực tiếp những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 28/9/2026, tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội, ông Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đã trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa Nhà Đại đoàn kết và 10 sổ tiết kiệm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 4 xã Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Phượng Dực và Đại Xuyên. Nguồn kinh phí góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc địa phương chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.

Trước đó, Agribank đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội trao 600 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo tại huyện Quốc Oai và Chương Mỹ dịp Tết Ất Tỵ 2025; tiếp tục trao 1,4 tỷ đồng cho 14 xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 6 và tặng quà cho 20 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Thanh Oai dịp Tết Bính Ngọ 2026. Những hoạt động thiết thực này góp phần chia sẻ khó khăn với người dân, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và khẳng định trách nhiệm cộng đồng của Agribank trên địa bàn Thủ đô.

Ngoài các khoản cứu trợ trực tiếp vào dịp lễ Tết, ngân hàng còn bền bỉ đồng hành cùng các địa phương xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ gia đình người có công và trao học bổng nâng bước thế hệ trẻ đến trường. Chuỗi chương trình xã hội này được triển khai song song với dòng vốn tín dụng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Chung sức xây dựng Thủ đô phát triển bền vững

Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra cho Hà Nội không chỉ là mở rộng quy mô tăng trưởng mà còn phải nâng cao chất lượng đô thị, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh. Thực tế này đòi hỏi ngành ngân hàng phải nâng cao tính kỷ luật tín dụng, bảo đảm nguồn vốn được phân bổ đúng trọng tâm và đem lại giá trị kinh tế thực chất.

Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc (thứ 6, hàng đầu từ trái sang) cùng đoàn công tác Agribank thực địa tại công trường Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô

Trên nền tảng năng lực tài chính và kinh nghiệm quản trị các gói cấp vốn quy mô lớn, Agribank tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Sự đồng hành này giúp tối ưu hóa công tác thẩm định, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục và đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho những dự án có sức lan tỏa kinh tế cao.

Sự gắn kết hài hòa giữa vai trò khơi thông dòng vốn tín dụng và sứ mệnh an sinh xã hội chính là kim chỉ nam trong chiến lược hoạt động của Agribank tại Thủ đô. Bằng những hành động cụ thể và hiệu quả, ngân hàng tiếp tục chung tay cùng chính quyền và nhân dân xây dựng Hà Nội trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững.