ANTD.VN - Aeon đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng tại Việt Nam, với mục tiêu nâng mạng lưới siêu thị, lên khoảng 300 cửa hàng từ mức khoảng 60 hiện nay. Đáng chú ý, Việt Nam dự kiến tiếp nhận khoảng 60% tổng vốn đầu tư của tập đoàn dành cho thị trường Đông Nam Á.

Tập đoàn Aeon đang đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam khi đánh giá thị trường bán lẻ hiện đại còn nhiều dư địa tăng trưởng. Theo Nikkei Asia, tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản dự kiến dành khoảng 60% vốn đầu tư tại Đông Nam Á cho Việt Nam, đồng thời mở rộng mạng lưới cửa hàng siêu thị, bao gồm cả mô hình MaxValu, lên 300 điểm vào cuối tháng 3/2031.

Việt Nam cũng được Aeon đặt vào vị trí quan trọng trong kế hoạch tăng trưởng những năm tới. Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu hoạt động tại thị trường này vượt 300 tỷ yên, tương đương khoảng 1,9 tỷ USD, trong năm tài chính 2030, cao gấp 2,5 lần mức dự kiến của năm tài chính 2026.

Aeon tham vọng mở 300 siêu thị tại Việt Nam.

Theo Nikkei Asia, sức hấp dẫn của Việt Nam đến từ quy mô dân số, cơ cấu dân số trẻ và tốc độ cải thiện thu nhập. Ông Daisuke Tezuka, Giám đốc điều hành phụ trách hoạt động kinh doanh tại Việt Nam của Aeon, cho rằng đây là những yếu tố thuận lợi cho sự phát triển của bán lẻ hiện đại.

GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 5.066 USD trong năm ngoái, theo Ngân hàng Thế giới, tăng khoảng 7 lần trong hai thập kỷ. Trong khi đó, tỷ lệ thâm nhập của bán lẻ hiện đại vẫn dưới 20% trên toàn quốc, khoảng 30% tại Hà Nội và TP HCM, thấp hơn mức khoảng 50% của Malaysia.

Aeon bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2014. Đến tháng 2/2026, tập đoàn đã có 302 cơ sở, gần tương đương mạng lưới 311 cửa hàng tại Malaysia. Trong giai đoạn tới, Aeon dự kiến nâng số trung tâm thương mại tại Việt Nam lên 30 cơ sở vào cuối năm tài chính 2030, hơn 3 lần hiện nay. Hạ Long, Thanh Hóa và Đà Nẵng nằm trong số những địa bàn được tập đoàn chú trọng.

Không dừng ở bán lẻ, Việt Nam còn được Aeon định hướng trở thành cứ điểm sản xuất hàng nhãn hiệu riêng. Tập đoàn muốn nâng tỷ trọng nhóm sản phẩm này từ 6% lên 20%, trong đó có thực phẩm và hàng gia dụng, đồng thời phát triển sản phẩm tại Việt Nam để xuất khẩu sang các thị trường khác, bao gồm Nhật Bản.

Kế hoạch mở rộng của Aeon diễn ra cùng lúc nhiều nhà bán lẻ quốc tế và trong nước tăng tốc. Central Retail dự kiến mở thêm 12 đại siêu thị và tăng hơn gấp đôi số cửa hàng tại Việt Nam trong 3 năm tới. Masan Group đặt mục tiêu đạt 10.000 cửa hàng WinMart+ vào năm 2030, trong khi FamilyMart hướng tới 300 cửa hàng.

Aeon cũng muốn tạo lợi thế thông qua hệ sinh thái dịch vụ. Chương trình tích điểm Waon được tập đoàn đẩy mạnh tại Việt Nam từ năm 2025 và hiện có khoảng 4 triệu thành viên. Aeon dự kiến triển khai dịch vụ tài chính từ năm 2027, với mục tiêu nâng tổng số thành viên hệ sinh thái lên 20 triệu vào năm tài chính 2030.

Với các kế hoạch trên, Việt Nam đang được Aeon định vị không chỉ là thị trường bán lẻ trọng điểm mà còn là nơi sản xuất, xuất khẩu và phát triển hệ sinh thái dịch vụ của tập đoàn tại Đông Nam Á.