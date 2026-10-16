ADB bổ nhiệm Giám đốc Quốc gia mới tại Việt Nam

ANTD.VN - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã bổ nhiệm ông Scott Roberts làm Giám đốc Quốc gia mới của ADB tại Việt Nam. Ông chính thức nhậm chức tại Hà Nội từ hôm nay 16/10.

ADB cho biết, ông Roberts sẽ lãnh đạo Cơ quan Đại diện thường trú của ADB tại Hà Nội và phụ trách các hoạt động, đối thoại chính sách và quan hệ đối tác của ngân hàng tại Việt Nam.

Ông sẽ chỉ đạo việc triển khai Chiến lược Đối tác quốc gia của ADB tại Việt Nam, tập trung vào tăng trưởng xanh và bao trùm, tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan, cũng như quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế có năng lực cạnh tranh cao hơn do khu vực tư nhân làm đầu tàu.

Ông sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, các đối tác phát triển, khu vực tư nhân và tổ chức xã hội dân sự nhằm hỗ trợ các khoản đầu tư chất lượng cao và những cải cách giúp thúc đẩy phát triển bền vững.

Tân Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam Scott Roberts

Ông Roberts chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được làm việc tại Việt Nam, một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á và là đối tác quan trọng của ADB. Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng về tăng trưởng xanh hơn và bao trùm hơn. ADB sẽ giúp Việt Nam hiện thực hóa những mục tiêu này thông qua tài trợ cho cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu, huy động nguồn vốn tư nhân và hỗ trợ đổi mới sáng tạo – những yếu tố sẽ tạo động lực cho giai đoạn phát triển bền vững tiếp theo của đất nước”.

Ông Roberts mang quốc tịch Hoa Kỳ, có bằng Thạc sĩ Quản lý công của Trường Harvard Kennedy, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và bằng Cử nhân của Trường Đại học Tufts tại Hoa Kỳ.

Ông có hơn 27 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực phát triển quốc tế, trong đó có 16 năm làm việc tại ADB. Gia nhập ADB vào tháng 3/2010, ông từng phụ trách các giao dịch tài trợ cơ sở hạ tầng tại Vụ Hoạt động Khu vực Tư nhân, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và lãnh đạo khác nhau.

Trước khi được bổ nhiệm vào cương vị hiện tại, ông là Trưởng Bộ phận Lưới điện ASEAN và Quỹ Đặc biệt của ADB, chịu trách nhiệm điều phối mục tiêu đầu tư 10 tỉ USD của ngân hàng nhằm tăng cường kết nối tại Đông Nam Á, đồng thời quản lý các quan hệ đối tác và quỹ đồng tài trợ liên quan đến ASEAN.

Trước khi gia nhập ADB, ông đã thành lập chi nhánh tại Bắc Kinh của công ty tư vấn toàn cầu Cambridge Energy Research Associates (hiện thuộc S&P Global) và từng giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách đầu tư năng lượng của GE Capital.