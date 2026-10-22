9h sáng nay, 22-10, Tọa đàm Hoàn thiện Luật Đất đai và số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch, hiệu quả

Kính thưa:

Đồng chí lãnh đạo Cục Chuyển đổi số và Cục Quản lý Đất đai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường,

Đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hà Nội,

Đồng chí lãnh đạo UBND phường Láng và UBND xã Thanh Trì, TP Hà Nội

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hà Nội

Thưa Luật sư Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam Giám đốc Công ty Luật TNHH Vũ và cộng sự, cùng toàn thể quý vị đại biểu và bạn đọc đang theo dõi Tọa đàm!

Thay mặt Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô và Ban Tổ chức, tôi xin gửi tới toàn thể quý vị đại biểu lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Chúc cuộc tọa đàm của chúng ta đạt kết quả tốt đẹp!

Kính thưa quý vị và các bạn,

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là nguồn lực cốt lõi phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống Nhân dân. Chính vì tầm quan trọng mang tính chiến lược đó, các định hướng chính sách liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội.

Hôm nay, Báo An ninh Thủ đô phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc Tọa đàm với chủ đề: “Hoàn thiện Luật Đất đai và Số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch, hiệu quả”. Cuộc tọa đàm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, khi đất nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế và thực hiện yêu cầu số hóa toàn diện dữ liệu quản lý.

Nội dung sửa đổi Luật Đất đai rất rộng lớn, tuy nhiên, trong khuôn khổ tọa đàm hôm nay, chúng ta tập trung phân tích sâu vào một nhánh nội dung cốt lõi, có tác động trực tiếp nhất đến người dân và doanh nghiệp: Đó là các quy định mới về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và số hóa dữ liệu đất đai. Đây là các nội dung quan trọng sẽ được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận, cho ý kiến đóng góp tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đang diễn ra.

Trước đó, sau khi Quốc hội cho ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, cơ quan được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo là Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các quy định sửa đổi nhằm đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính đất đai. Những điểm mới hướng tới việc định hình lại công tác đăng ký đất đai theo hướng hiện đại, công khai. Đặc biệt, các quy định đặt ra hành lang pháp lý bắt buộc cho việc chuyển đổi từ hồ sơ địa chính dạng giấy sang cơ sở dữ liệu số, coi việc đăng ký đất đai trên môi trường điện tử là một yêu cầu tất yếu.

Kính thưa quý vị,

Mối quan hệ giữa đổi mới thể chế pháp lý và thực thi công nghệ là mối quan hệ hữu cơ, không thể tách rời. Các quy định mới về đăng ký đất đai chính là động lực pháp lý thúc đẩy công tác xây dựng, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tại các địa phương. Ngược lại, một hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai chuẩn hóa, thông suốt chính là hạ tầng kỹ thuật quyết định để các quy định mới của Luật đi vào cuộc sống. Không có một cơ sở dữ liệu "sạch và sống", chúng ta không thể cải cách quy trình kiểm tra thông tin địa chính, càng không thể triển khai đăng ký đất đai trực tuyến toàn trình.

Chính vì vậy, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu hiện nay là yêu cầu bắt buộc, là nhiệm vụ chiến lược đang được triển khai quyết liệt trên phạm vi toàn quốc. Chuyển đổi số trong quản lý đất đai không đơn thuần là việc lưu trữ hồ sơ. Bản chất của yêu cầu này là tạo lập một hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu, tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, nhằm minh bạch hóa thông tin, giúp ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dữ liệu đất đai thuận tiện, nhanh chóng và đúng pháp luật.

Kính thưa toàn thể tọa đàm,

Là địa phương có quy mô thửa đất lớn thứ hai toàn quốc với tính chất lịch sử quản lý phức tạp qua nhiều thời kỳ, Thủ đô Hà Nội xác định mối liên kết chặt chẽ giữa việc thực thi chính sách mới và yêu cầu số hóa dữ liệu. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Thành phố và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hà Nội đã đạt được thành tựu lớn trong công tác số hóa và chuẩn hóa dữ liệu đất đai.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc thu thập cơ sở dữ liệu đất đai của 99,6% tổng số thửa đất trên toàn địa bàn, tương đương với việc chuẩn hóa thông tin địa chính của hơn 4,8 triệu thửa đất. Kết quả này đưa Hà Nội vào nhóm dẫn đầu trong 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tiến độ và chất lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Đây là kết quả đã được lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận, đánh giá cao.

Dữ liệu này giúp đối khớp chính xác thông tin đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại các địa bàn cơ sở, mà đại diện hôm nay có lãnh đạo UBND phường Láng và UBND xã Thanh Trì, công tác làm sạch dữ liệu theo phương châm “Đúng – Đủ – Sạch – Sống” đã và đang được thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Nhờ dữ liệu số hóa bám sát các định hướng cải cách hành chính mới, quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết tranh chấp hay cập nhật biến động đăng ký đất đai dần được cải thiện, mang lại hiệu quả quản lý rõ rệt.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Mặc dù những kết quả bước đầu rất toàn diện, song chặng đường phía trước để đưa các quy định mới về đăng ký đất đai vào thực tiễn thông qua công cụ số vẫn còn không ít thách thức.

Làm thế nào để khi các quy định mới của Luật Đất đai được Quốc hội thông qua sẽ ngay lập tức được cụ thể hóa, tháo gỡ được những vướng mắc mang tính lịch sử về quản lý đất đai tại địa phương? Làm thế nào để duy trì dữ liệu đất đai sau khi đã làm sạch luôn luôn ở trạng thái “Sống”, liên tục cập nhật các biến động về đăng ký, chuyển nhượng hàng ngày, hàng giờ? Làm sao để kết nối liên thông dòng chảy dữ liệu này giữa cơ quan quản lý đất đai với cơ quan thuế, ngân hàng, công chứng một cách an toàn, bảo mật tuyệt đối?

Đó chính là những câu hỏi lớn, những bài toán thực tiễn cốt lõi mà Ban Tổ chức kỳ vọng các vị khách mời, các nhà quản lý, các chuyên gia và luật sư tham gia tọa đàm ngày hôm nay sẽ cùng nhau mổ xẻ, thảo luận, tìm ra câu trả lời và đề xuất các giải pháp khả thi, đột phá.

Với ý nghĩa sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đó, thay mặt cơ quan tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc Tọa đàm: “Hoàn thiện Luật Đất đai và Số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch, hiệu quả”.

Một lần nữa, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách mời dồi dào sức khỏe và thành công. Chúc buổi tọa đàm của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!