9 tháng đầu năm, du lịch Việt Nam đạt 71% kế hoạch năm

ANTD.VN - Theo số liệu từ Cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón trên 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, ngành du lịch đã đạt gần 71% kế hoạch đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2026.

Trong 9 tháng, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng số khách quốc tế. Trung Quốc đứng đầu với 3,9 triệu lượt, chiếm 22,4%; Hàn Quốc đứng thứ hai với 3 triệu lượt, chiếm 17,3%.

Hai thị trường này có lợi thế về quy mô dân số, khoảng cách địa lý gần, kết nối hàng không thuận lợi và nhu cầu du lịch đa dạng, tạo nguồn khách lớn cho các sản phẩm biển, nghỉ dưỡng, đô thị, mua sắm, ẩm thực và vui chơi giải trí.

Khách quốc tế thích thú trong chuyến du lịch tới Việt Nam

Sau Trung Quốc và Hàn Quốc, Nga đứng thứ ba với khoảng 1,1 triệu lượt, là thị trường nguồn lớn nhất tại châu Âu. Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ tư với 964 nghìn lượt; Mỹ đứng thứ năm với 764 nghìn lượt.

Trong nhóm 10 thị trường lớn nhất còn có Campuchia với 688 nghìn lượt, Nhật Bản 674 nghìn lượt, Ấn Độ 671 nghìn lượt, Philippines 523 nghìn lượt và Úc 485 nghìn lượt.

Xét theo khu vực, khách quốc tế từ châu Âu tăng trưởng cao nhất với 55%, châu Á tăng 7,6%, châu Úc tăng 21%, châu Mỹ tăng 20% và châu Phi tăng 29,4%. Việc tăng trưởng đồng thời tại nhiều khu vực giúp Việt Nam đa dạng hóa nguồn khách, nâng cao khả năng chống chịu của ngành và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Biểu đồ thể hiện du lịch Việt Nam trong 9 tháng đầu năm

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch quốc tế toàn cầu ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn 0,4%. Bối cảnh bất lợi khiến tổ chức này đã hạ dự báo tăng trưởng khách quốc tế toàn cầu năm 2026 xuống mức 1%-2%, thấp hơn mức dự báo 3%-4% được đưa ra hồi tháng 1-2026.

Trong tình hình đó, việc ngành du lịch Việt Nam duy trì tăng trưởng hai con số trong 9 tháng năm 2026 cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến đang được củng cố trên nền tảng an toàn, ổn định của điểm đến, sự chủ động đa dạng hóa thị trường của du lịch Việt Nam, sự đa dạng về sản phẩm, kết nối hàng không thuận lợi và năng lực cung ứng ngày càng được cải thiện.