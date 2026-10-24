9 năm ở Thủ đô, vẫn mong một mái nhà

ANTD.VN - Sau 9 năm sinh sống, làm việc tại Hà Nội, vợ chồng chị Nguyễn Như Quỳnh (Ninh Bình) vẫn chưa tìm được một căn nhà phù hợp với khả năng tài chính. Thực tế, giá bất động sản ngày càng vượt xa thu nhập, nhà ở xã hội được kỳ vọng là cơ hội an cư cho người lao động nhưng trên thực tế, việc tiếp cận vẫn còn nhiều rào cản.

Giấc mơ an cư còn xa với người thu nhập thấp

Sau 9 năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, vợ chồng chị Nguyễn Như Quỳnh (Ninh Bình) vẫn chưa thể thực hiện mong ước sở hữu một căn nhà để ổn định cuộc sống. Giá bất động sản liên tục tăng trong khi thu nhập hạn chế khiến nhà ở thương mại ngày càng xa tầm với. Nhà ở xã hội trở thành hy vọng lớn nhất, nhưng việc tìm kiếm dự án phù hợp cũng không dễ dàng.

“Đến giờ vợ chồng tôi vẫn chưa tìm được dự án nhà ở xã hội nào phù hợp để nộp hồ sơ. Hai vợ chồng đều muốn ở lại Hà Nội, đã sống và làm việc ở đây 9 năm rồi, nhưng tìm mãi chưa thấy dự án nào phù hợp mở bán” - chị Quỳnh bày tỏ.

Hai vợ chồng chị Quỳnh tiếp tục chắt chiu, tích lũy với hy vọng sớm có một mái ấm.

Theo chia sẻ của chị Quỳnh, tổng thu nhập của hai vợ chồng chị là khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Trong đó, 10 triệu đồng dành cho tiền thuê nhà, khoảng 15 triệu đồng để nuôi hai con gái đang tuổi ăn, tuổi học. Sau khi trang trải các khoản sinh hoạt thiết yếu, số tiền còn lại chẳng đáng là bao để tích lũy cho một căn nhà của riêng mình.

Dù cả hai vẫn nỗ lực làm việc, chắt chiu từng khoản chi tiêu, giấc mơ an cư của gia đình chị Quỳnh dường như ngày càng xa vời. Với vợ chồng chị, một căn nhà không chỉ là tài sản, mà còn là nơi để các con lớn lên trong sự ổn định, là chốn đi về mà cả gia đình có thể yên tâm gắn bó lâu dài.

“Lúc nào vợ chồng tôi cũng mơ có một căn nhà của riêng mình nhưng với thu nhập hiện tại, vừa phải lo tiền thuê nhà, vừa nuôi hai con ăn học, chúng tôi không biết phải tích lũy đến bao giờ mới có thể biến ước mơ ấy thành hiện thực. Tôi cũng mong Hà Nội có thêm các dự án nhà ở xã hội dành cho nhân viên y tế và người thu nhập thấp chưa có nhà ở” – chị Quỳnh ngậm ngùi nói.

Theo như chị Quỳnh chia sẻ thì vợ chồng chị không mong căn hộ rộng rãi hay ở vị trí trung tâm, mà chỉ cần một chỗ ở ổn định, phù hợp khả năng tài chính. Tuy nhiên, ngay cả khi tìm được dự án phù hợp, khả năng tài chính vẫn là trở ngại lớn. Trong lúc chờ đợi, hai vợ chồng tiếp tục chắt chiu, tích lũy với hy vọng sớm có một mái ấm.

Câu chuyện của chị Quỳnh cho thấy, bài toán nhà ở xã hội không chỉ nằm ở việc tăng nguồn cung mà còn ở khả năng tiếp cận thực tế của người có nhu cầu ở thực.

Giá bán phù hợp thu nhập, thủ tục thuận lợi và chính sách tín dụng khả thi là những yếu tố quan trọng để giấc mơ an cư của người lao động không mãi nằm trong chờ đợi.

Đề xuất chuyển dự án đình trệ thành nhà ở xã hội, nhà cho thuê

Tại phiên thảo luận Tổ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) chiều 22-10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, qua hai năm thực hiện, pháp luật về nhà ở đã bộc lộ một số điểm nghẽn lớn, nhất là trong phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, quản lý nhà chung cư và thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư.



Chủ tịch Quốc hội đề nghị xác định phát triển nhà ở xã hội là một trong những điểm nghẽn lớn nhất cần tập trung tháo gỡ. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2026, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giao cho các địa phương là 97.000 căn, nhưng trong 9 tháng đầu năm mới thực hiện được khoảng 47.000 căn, đạt khoảng 48%.

Nhiều dự án vẫn trong tình trạng đình trệ, trong khi thủ tục xét duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội, chứng minh thu nhập, xác nhận chưa có nhà ở còn phức tạp, kéo dài. Giá bán nhà ở xã hội cũng là vấn đề đáng quan tâm khi một căn hộ diện tích khoảng 50m² có giá khoảng 1 tỷ đồng, vượt quá khả năng chi trả của nhiều công nhân, người lao động có thu nhập bình quân từ 6 đến 9 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, tình trạng mua nhà ở xã hội để cho thuê hoặc chờ đủ thời hạn 5 năm để bán hưởng chênh lệch vẫn diễn ra. Nhiều địa phương đã quy hoạch quỹ đất nhưng chưa đủ điều kiện triển khai dự án; chủ đầu tư gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Chủ tịch Quốc hội còn đề nghị hoàn thiện tiêu chí xác định đối tượng chưa có nhà ở theo hướng ứng dụng dữ liệu số, không chỉ phụ thuộc vào thời điểm nộp hồ sơ; Đơn giản hóa thủ tục xác nhận thu nhập, giảm giấy tờ chứng minh không cần thiết.

Đáng chú ý, Chủ tịch Quốc hội đề xuất nghiên cứu bổ sung cơ chế Nhà nước mua lại các dự án nhà ở thương mại đang đình trệ để chuyển đổi thành nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Theo Chủ tịch Quốc hội, phải có cơ chế khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tham gia mạnh mẽ hơn vào lĩnh vực này. Nguồn lực Nhà nước không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu phát triển nhà ở cho thuê. Muốn giải quyết căn cơ vấn đề nhà ở cho người dân, nhất thiết phải huy động được nguồn lực của doanh nghiệp tư nhân.

Một vấn đề khác được Chủ tịch Quốc hội đặc biệt quan tâm là bảo vệ người mua nhà, nhất là đối với nhà ở hình thành trong tương lai.

"Tinh thần là sửa luật phải tháo gỡ được các điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, minh bạch, bền vững và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay.