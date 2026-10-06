70 gương tiêu biểu nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026

ANTD.VN - Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 70 cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 (trước đây là Giải thưởng 15 Tháng 10). Đây là những cán bộ, hội viên có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh sẽ vinh danh những cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15-10).

Theo đó, độ tuổi cá nhân được trao giải mở rộng từ dưới 35 tuổi lên dưới 45 tuổi.

Trao Giải thưởng 15 tháng 10 năm 2025 cho các cán bộ Hội tiêu biểu

Thành phần được xét chọn giải thưởng cũng mở rộng từ cán bộ Hội tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên sang cán bộ Đoàn làm công tác Hội, hội viên, thanh niên, cán bộ làm công tác thanh niên trong lực lượng công an, quân đội.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ trong việc thể hiện tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường.

Tên gọi Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" sẽ nhắc nhở mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên khi được nhận giải thưởng về trách nhiệm noi gương các thế hệ cha anh, không ngừng rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Danh sách 70 gương nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh 2026