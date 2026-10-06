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Thời sự Chính trị

70 gương tiêu biểu nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026

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Hương Thủy

ANTD.VN - Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 70 cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 (trước đây là Giải thưởng 15 Tháng 10). Đây là những cán bộ, hội viên có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên. 

Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh sẽ vinh danh những cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15-10).

Theo đó, độ tuổi cá nhân được trao giải mở rộng từ dưới 35 tuổi lên dưới 45 tuổi.

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Trao Giải thưởng 15 tháng 10 năm 2025 cho các cán bộ Hội tiêu biểu

Thành phần được xét chọn giải thưởng cũng mở rộng từ cán bộ Hội tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên sang cán bộ Đoàn làm công tác Hội, hội viên, thanh niên, cán bộ làm công tác thanh niên trong lực lượng công an, quân đội.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ trong việc thể hiện tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường.

Tên gọi Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" sẽ nhắc nhở mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên khi được nhận giải thưởng về trách nhiệm noi gương các thế hệ cha anh, không ngừng rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Danh sách 70 gương nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh 2026

TT
Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác
1 Mùa Chiến Thắng
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên
2 Trần Văn Dũng
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lai Châu
3 Nguyễn Lương Nhất Anh
Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La
4 Bàn Thị Đào
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
5 Sùng Mạnh Hùng
Uỷ viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang
6 Đặng Thị Hương
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Thanh Thủy
7 Đoàn Thành Công
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn
8 Đồng Văn Thành
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên
9 Hà Ngọc Huy
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng
10 Trần Kim Anh
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Tiền Phong, thành phố Bắc Ninh
11 Nguyễn Hồng Hạnh
Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Quảng Ninh
12 Nguyễn Thị Mai Linh
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ
13 Trịnh Phương Nam
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình
14 Mai Thị Mơ
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên
15 Nguyễn Thị Thủy
Bí thư Thành Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hải Phòng
16 Vương Thị Luyến
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Lê Đại Hành, thành phố Hải Phòng
17 Bùi Thị Thanh Thảo
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng
18 Đặng Thanh Tú
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
19 Lê Thị Tiểu Hậu
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội
20 Lê Thị Thùy Dương
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội
21 Đỗ Doãn Bách
Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội
22 Phương Thị Thu Thủy
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
23 Hoàng Lường Tùng
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa
24 Lô Thị Trung Hiếu
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An
25 Nguyễn Đình Khánh
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An
26 Trần Đình Huy
Uỷ viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An
27 Nguyễn Thị Huyền Trang
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh
28 Nguyễn Hồng Tiệp
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh
29 Lê Ngọc Trí
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
30 Nguyễn Quý Nhật Linh
Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị
31 Phạm Trần Trúc Mai
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng
32 Nguyễn Quốc Công
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng
33 Phạm Lê Tú
Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
34 Huỳnh Minh Phát
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng
34 Đặng Văn Thân
Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
36 Hà Thị Bảo Hà
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Bình Điền, thành phố Huế
37 Trường Công Sơn
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
38 Nguyễn Thành Trung
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai
39 Ngô Hoàng Khánh Duy
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Xuân An, tỉnh Gia Lai
40 Nguyễn Nhật Lệ
Ủy viên Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk
41 Phạm Bình Dương
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
42 Đinh Ngọc Bảo Trâm
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa
43 Đỗ Thị Thùy
Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng
44 Vũ Tiến Dũng
Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng
45 Hồ Thị Thủy Ngân
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng
46 Cao Tiến Dũng
Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
47 Trần Thị Thanh Thanh
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
48 Đào Lê Ngọc Tuyền
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh
49 Ngô Quốc Quận
Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau
50 Trần Huỳnh Như
Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau
51 Lê Việt Anh
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
52 Trần Quốc Tuấn
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang
53 Trần Thị Huệ
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Phú An, tỉnh An Giang
54 Trần Kim Phẳng
Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long
55 Nguyễn Minh Cường
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trường THPT Hoàng Thái Hiếu, phường Cái Vồn
56 Lê Hoàng Quyết
Bí thư tỉnh Đoàn, Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp
57 Lê Thị Mỹ Lợi
Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp
58 Lê Thị Ngọc Ngân
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp
59 Huỳnh Nguyệt Hạ
Thành viên Hội đồng Huấn luyện Nghiệp vụ và Kỹ năng công tác Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
60 Trần Thị Thanh Thủy
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Hồ Tràm, thành phố Hồ Chí Minh
61 Tô Minh Hiếu
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
62 Nguyễn Trần Chí Hiếu
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường An Hội Đông, thành phố Hồ Chí Minh
63 Anh Hồ Hoàng Kha
Hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh
64 Phan Quốc Việt
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Tân An, thành phố Cần Thơ
65 Huỳnh Nhật Kỳ
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ
66 Lê Thị Mai Đình
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên phường An Bình, thành phố Cần Thơ
67 Dương Hoài Nam
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
68 Lê Hoàng Chương
Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam
69 Trần Bảo Hiếu
Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam
70 Nguyễn Thị Ngân
Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Công ty Cao su Lộc Ninh, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam

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Từ khóa:

#Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh 2026

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