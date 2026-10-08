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Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội:

65 năm - Hành trình giữ vững bình yên

TN

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961–4/10/2026) và 25 năm Ngày Toàn dân PCCC và CNCH, lực lượng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, các cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng xả thân nơi nguy hiểm. Tinh thần “phòng cháy hơn chữa cháy” được lan tỏa mạnh mẽ, kêu gọi mỗi người dân nâng cao ý thức, làm chủ kỹ năng thoát nạn.

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