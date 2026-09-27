5.000 người tham gia chung kết giải chạy Báo Hànộimới 2026

ANTD.VN - Sáng 27-9, vòng chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 với sự tham gia của 5.000 người được tổ chức sôi nổi tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 là một trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 27 năm Hà Nội được UNESCO tặng danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, sau hơn 50 năm được phát động, tổ chức, Giải chạy Báo Hànộimới đã trở thành phong trào thể thao quần chúng thường niên, rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô, các vận động viên của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và các vận động viên đến từ các tổ chức nước ngoài, các đại sứ quán tại Hà Nội.

Các đại biểu ký Cờ hòa bình và tham gia chạy hưởng ứng

Năm 2026, giải được triển khai đồng loạt từ tháng 3 tại 126 phường, xã, các trường đại học, cao đẳng, với sự tham gia của hơn 100.000 vận động viên đạt tiêu chuẩn phổ thông ở cấp cơ sở.

Tại chung kết cấp thành phố, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 chào đón sự góp mặt của hơn 3.000 vận động viên, cán bộ, công chức thuộc các khối xã, phường, 8 trường đại học, cao đẳng của Hà Nội và 16 tỉnh, thành phố bạn.

Đặc biệt, chung kết giải chạy năm nay chào đón 250 vận động viên người nước ngoài là cán bộ, nhân viên của 11 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội tham gia giải chạy, cùng hơn 2.000 người chạy hưởng ứng.

“Bên cạnh các nội dung thi đấu chuyên môn, giải chạy còn mang thông điệp rất ý nghĩa về hòa bình. Từ Thủ đô Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, chúng ta sẽ cùng nhau ký thông điệp hòa bình gửi tới bạn bè năm châu, nhằm góp thêm tiếng nói của tình đoàn kết, nhân ái và ý chí quyết tâm hướng tới một tương lai tốt đẹp trên toàn cầu”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Các vận động viên trong nước và quốc tế sôi nổi tranh tài tại giải

Tại lễ khai mạc, các đại biểu thực hiện nghi thức ký Cờ hòa bình và tham gia chạy hưởng ứng cùng 2.000 người là các đại biểu Trung ương, Hà Nội, quốc tế, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, xã, phường; các trường THCS, THPT, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các đơn vị công an, quân đội thuộc lực lượng vũ trang... của 126 xã, phường trên địa bàn Thủ đô.

Ngay sau đó là màn tranh tài của 3.000 vận động viên ở các nội dung của giải, với sự đồng hành, cổ vũ của đông đảo người dân, du khách.

Được tổ chức lần đầu vào năm 1974, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống thể thao Thủ đô. Qua 51 lần tổ chức, giải không chỉ tạo sân chơi cho các vận động viên mà còn góp phần đưa phong trào rèn luyện thân thể đến với đông đảo người dân, trường học, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.