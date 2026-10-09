CTCP Đầu tư và Phát triển LGP vừa thông báo hoàn tất chào bán lô trái phiếu mã LGP12601 với tổng giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng. Lô trái phiếu có lãi suất cố định 12,5%/năm trong hai kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó áp dụng lãi suất thả nổi bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán không hủy ngang của KienlongBank theo văn bản ngày 8/9/2026.

500 tỷ đồng trái phiếu 'chảy' về Khu du lịch Đại Dương

Số tiền dự kiến huy động được LGP sử dụng để góp vốn đầu tư Dự án Khu du lịch Đại Dương theo hợp đồng hợp tác kinh doanh ký ngày 12/8/2026 với CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu. Dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng gần 20ha, với tổng mức đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành, nguồn trả gốc trái phiếu dự kiến chủ yếu đến từ lợi nhuận được phân chia và khả năng thu hồi vốn đầu tư tại Dự án Đại Dương và Dự án Hòn Rơm.

Theo thỏa thuận hợp tác, LGP được hưởng phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh dự án. Đồng thời, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn trả 100% số tiền góp vốn hợp tác cho LGP nếu Dự án Đại Dương không đạt hiệu quả theo thỏa thuận hoặc các bên thống nhất không thể tiếp tục hợp tác.

CTCP Đầu tư và Phát triển LGP được thành lập năm 2024. Tháng 3/2026, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông hiện gồm Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Trường Giang góp 99,8% vốn điều lệ, cùng ông Đỗ Mạnh Trường và bà Nguyễn Thị Thanh.

Theo số liệu được công bố, LGP có khoảng 500,3 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, trong khi nợ phải trả chỉ khoảng 4,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, gần như toàn bộ tài sản của doanh nghiệp tập trung vào khoản phải thu trị giá 500 tỷ đồng liên quan đến hoạt động hợp tác kinh doanh Dự án Hòn Rơm.

Khoản phải thu này phát sinh từ hợp tác đầu tư Dự án Sân golf Hòn Rơm với CTCP Phát triển S.I, theo đó LGP được hưởng 17,7% lợi nhuận phân chia.