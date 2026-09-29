449 sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

ANTD.VN - Kết quả Kỳ xét chọn lần thứ 10 Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 công nhận 227 doanh nghiệp với tổng số 499 sản phẩm đạt danh hiệu.

Bộ Công Thương họp báo thông tin về chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

Ngày 29/9, Bộ Công Thương tổ chức Họp giới thiệu và cung cấp thông tin về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Tại kỳ xét chọn lần thứ 10, điểm mới nổi bật là trọng số dành cho nhóm tiêu chí “Đổi mới, sáng tạo” được nâng từ 180 điểm lên 300 điểm trong tổng thang điểm 1.000 điểm, tương đương 30% tổng số điểm. Sự điều chỉnh này thể hiện rõ định hướng của chương trình trong giai đoạn mới: việc xây dựng thương hiệu không chỉ dựa trên chất lượng sản phẩm và vị thế thị trường, mà ngày càng gắn chặt với nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học – công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực.

Theo Bộ Công Thương, việc xét chọn đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của Chương trình.

Trên cơ sở kết quả xét chọn, ngày 29 tháng 8 năm 2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2136/QĐ-BCT công nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Kết quả Kỳ xét chọn lần thứ 10 tiếp tục cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm hơn tới xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu; đầu tư cho chất lượng sản phẩm, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận năm 2026 hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như công nghệ số, viễn thông, tài chính – ngân hàng, hàng không, logistics, cơ khí chế tạo, điện – điện tử, vật liệu xây dựng, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, dược phẩm, hàng tiêu dùng và các lĩnh vực dịch vụ.

Việc công nhận sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam không phải là một giải thưởng. Thông qua Hệ thống tiêu chí của Chương trình, Nhà nước lựa chọn các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong, qua đó hình thành lực lượng doanh nghiệp tiêu biểu có khả năng lan tỏa các giá trị của Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp và trên thị trường trong nước, quốc tế.

Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 sẽ được tổ chức ngày 16 tháng 10 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với quy mô khoảng 1.500 đại biểu và khách mời.