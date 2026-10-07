32 người tử nạn trong vụ rơi máy bay quân sự Nigeria

ANTD.VN - Ngày 6-10, giới chức Nigeria thông báo, 32 người đã tử nạn khi chiếc máy bay của Không quân Nigeria gặp nạn ở khu vực Tây Nam nước này hôm 5-10.

Hiện trường vụ máy bay rơi. Ảnh: Mạng xã hội

Bộ trưởng Hàng không Nigeria Festus Keyamo cho biết chiếc ATR-42 đang trên hành trình từ thành phố Benin đến Lagos thì bị mất liên lạc với các nhân viên kiểm soát không lưu lúc 9h13 sáng 5-10 (theo giờ địa phương). Sau đó, máy bay đã rơi gần một căn cứ hải quân ở khu vực Igbokoda thuộc bang Ondo của Nigeria.

Khi xảy ra tai nạn, máy bay chở 25 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Giới chức Nigeria thông báo, 32 người đã thiệt mạng trong vụ việc.

“Đây là thời khắc đau thương đối với Lực lượng Vũ trang và toàn thể đất nước chúng ta. Các quân nhân trong lực lượng Không quân luôn đặt tính mạng vào thế hiểm nguy mỗi ngày để bảo vệ an ninh cho Nigeria. Sự hy sinh của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên”, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu khẳng định.

Các đội tìm kiếm và cứu nạn đã được triển khai sau khi xác định được vị trí xác máy bay. Không quân Nigeria cho biết họ đã phối hợp với các cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn.

Tổng thống Tinubu đã chỉ đạo Không quân Nigeria tiến hành cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân vụ tai nạn. “Tôi đã tuyên bố quốc tang 3 ngày và chỉ đạo treo cờ rủ trên toàn quốc để tưởng nhớ những người đã khuất”, Tổng thống Nigeria nói thêm.

Nigeria đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn máy bay quân sự gây chết người trong những năm gần đây. Vào tháng 5-2021, một máy bay quân sự đã rơi gần sân bay Kaduna, khiến toàn bộ 11 người trên khoang thiệt mạng, trong đó có Tư lệnh Lục quân lúc bấy giờ là Trung tướng Ibrahim Attahiru. 3 tháng trước đó, 7 quân nhân trong lực lượng Không quân nước này đã tử nạn khi chiếc Beechcraft King Air B350i rơi gần Abuja do gặp sự cố động cơ.