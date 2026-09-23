3 triển lãm – 2 thành phố - 1 hành trình mở lối của ADG | Tập đoàn Austdoor

ANTD.VN -Trong tháng 9, ADG | Tập đoàn Austdoor liên tiếp hiện diện tại ba triển lãm chuyên ngành lớn tại Hà Nội và TP.HCM. Đây không đơn thuần là chuỗi hoạt động trưng bày sản phẩm, mà là ba điểm chạm được kết nối trong cùng một hành trình chiến lược: từ công nghệ, xây dựng công nghiệp đến kiến trúc và không gian sống.

Từ nền tảng hơn hai thập kỷ phát triển trong ngành cửa, ADG đang từng bước mở rộng năng lực sang vật liệu, giải pháp công trình, xây dựng công nghiệp, điện – năng lượng, công nghệ và dịch vụ. Thông qua chuỗi triển lãm tháng 9/2026, Tập đoàn muốn cho thị trường thấy rõ bước chuyển này: không chỉ cung cấp những sản phẩm riêng lẻ, mà kết nối nhiều năng lực trong cùng một hệ sinh thái để giải quyết những yêu cầu ngày càng toàn diện của công trình.

Ba triển lãm – ba điểm chạm của một chiến lược

Triển lãm công nghệ Việt Nam 2026 từ 09–11/9/2026 tại Hà Nội:Tại điểm chạm đầu tiên, ADG đặt câu chuyện vật liệu và công trình trong bối cảnh công nghệ, sản xuất và đổi mới. Thông điệp “Mở lối công nghệ” thể hiện cách Tập đoàn nhìn nhận công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà ngày càng trở thành một phần trong nghiên cứu, sản xuất, kiểm soát chất lượng, kết nối sản phẩm và nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng.

Sự hiện diện tại triển lãm giúp ADG giới thiệu chiều sâu phía sau các thương hiệu sản phẩm: năng lực sản xuất, kỹ thuật, vật liệu, công nghệ và chuỗi cung ứng – những nền tảng để Tập đoàn phát triển các hệ giải pháp có giá trị cao hơn cho khách hàng và công trình.

Triển lãm quốc tế hạ tầng, xây dựng và tiện ích công nghiệp VIệt Nam 2026 – Viet Industry Hanoi 2026 từ 16–18/9/2026 tại Hà Nội: Nếu triển lãm đầu tiên nói về nền tảng công nghệ, Viet Industry là nơi ADG đưa những năng lực đó vào bài toán thực tế của công trình và nhà máy công nghiệp. Với chủ đề “Kết nối giải pháp công trình và xây dựng công nghiệp”, ADG nhấn mạnh một cách tiếp cận mới: thay vì nhìn từng hạng mục như những nhu cầu độc lập, Tập đoàn hướng tới khả năng kết nối vật liệu, cửa, điện – năng lượng, giải pháp công nghiệp, công nghệ và dịch vụ để tạo ra giá trị đồng bộ hơn cho chủ đầu tư, tổng thầu và đối tác.

Triển lãm nội thất và xây dựng Việt Nam – VIBE 2026 từ 30/9–03/10/2026 tại thành phố Hồ Chí Minh: Nếu Hà Nội thể hiện năng lực công nghệ và giải pháp công nghiệp, VIBE là nơi ADG đưa toàn bộ câu chuyện ấy đến gần hơn với kiến trúc, xây dựng và không gian sống hiện đại. Thông qua “Mở lối không gian mới”, ADG không chỉ nói về một cánh cửa theo nghĩa vật lý, mà mở rộng “mở lối” thành những khả năng mới cho kiến trúc, an toàn, công trình thông minh, phát triển bền vững và hợp tác.

Đây cũng là điểm gặp gỡ trực tiếp giữa ADG với các nhóm khách hàng chiến lược như chủ đầu tư, ban quản lý dự án, EPC, MEP, kỹ sư, procurement, tư vấn thiết kế và đơn vị vận hành nhà máy – những đối tác có nhu cầu ngày càng cao về tính đồng bộ, chất lượng, tiến độ và hiệu quả vận hành.

Không phải nhiều sản phẩm hơn mà là khả năng kết nối nhiều giải pháp hơn

Phía sau việc ADG xuất hiện liên tục tại ba triển lãm là một thay đổi lớn hơn trong tư duy phát triển. Trong quá khứ, khách hàng có thể biết Austdoor qua một nhóm sản phẩm cụ thể. Trong giai đoạn mới, ADG muốn được nhìn nhận ở một vai trò rộng hơn: một tập đoàn sở hữu nhiều nền tảng năng lực có khả năng kết nối để phục vụ toàn diện hơn cho công trình.

Một sản phẩm tốt có thể giải quyết một hạng mục. Nhưng những công trình ngày nay đồng thời đặt ra bài toán về an toàn, thẩm mỹ, tiến độ, năng lượng, hiệu quả vận hành, độ bền và dịch vụ lâu dài. Vì vậy, lợi thế không chỉ nằm ở việc doanh nghiệp có bao nhiêu sản phẩm, mà ở khả năng kết nối những năng lực đó để tạo ra một giải pháp tốt hơn cho khách hàng.

Từ một cánh cửa đến hệ sinh thái mở lối không gian mới

Hành trình của ADG bắt đầu từ ngành cửa, nhưng không dừng lại ở ngành cửa. Từ năng lực sản xuất được tích lũy trong hơn hai thập kỷ, Tập đoàn từng bước mở rộng phạm vi hoạt động sang vật liệu, giải pháp công nghiệp, năng lượng, công nghệ và dịch vụ.

Ba triển lãm tháng 9 vì thế không phải ba hoạt động rời rạc. Đó là ba lát cắt của cùng một ADG: Hà Nội mở lối công nghệ; Hà Nội kết nối giải pháp công trình và xây dựng công nghiệp; TP.HCM mở lối cho kiến trúc và không gian sống.

Đó không chỉ là thông điệp của một mùa triển lãm. Đó là tuyên ngôn cho bước phát triển tiếp theo của ADG: kết nối năng lực sản xuất, vật liệu, công nghệ, năng lượng và dịch vụ để từng bước kiến tạo những hệ giải pháp đồng bộ hơn cho công trình Việt Nam và những thị trường mà tập đoàn hướng tới.