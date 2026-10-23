3 chính sách của dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi)

ANTD.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 222 thông qua 3 chính sách lớn trong Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Nội dung tập trung tinh gọn tổ chức bộ máy, điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan, đồng thời nâng cao nhiệm vụ tiếp nhận tố giác tội phạm cho Công an cấp xã, phường, đồn Công an. Trung tướng Phạm Công Nguyên – Cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp giải đáp về chính sách của dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).