2 thanh niên giả danh Công an chặn người vi phạm giao thông

ANTD.VN - Lực lượng 141 trong khi tuần tra kiểm soát đã phát hiện hai thanh niên mặc trang phục, mang theo công cụ hỗ trợ, giả danh Công an để chặn dừng, "kiểm tra" người vi phạm giao thông.

Khoảng 2h rạng sáng 13-10 vừa qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Lê Quang Đạo (Hà Nội), tổ công tác Y2/141-CATP Hà Nội phát hiện 2 nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ chặn, dừng phương tiện của người tham gia giao thông.

Đáng chú ý, một trong hai người mặc quần trang phục Cảnh sát cơ động, đi giày da màu đen, có biểu hiện không đúng quy định về trang phục và chức năng thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác xác định cả hai người đều không phải là cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an nhân dân, không có chức năng, nhiệm vụ dừng phương tiện của người tham gia giao thông để kiểm tra, xử lý vi phạm.

Hai thanh niên giả danh Công an chặn dừng người vi phạm giao thông "kiểm tra" bị tổ công tác 141 phát hiện

Tiếp tục kiểm tra túi đeo chéo của một trong hai người, tổ công tác phát hiện 1 bộ đàm, 1 đèn pin, 3 dây rút nhựa và 1 chìa khóa còng số 8. Tổ công tác đã tạm giữ toàn bộ tang vật để xác minh, làm rõ.

Trước dấu hiệu vụ việc có tính chất phức tạp, tổ công tác Y2/141 đã tiến hành bàn giao hai người cùng toàn bộ tang vật có liên quan cho Công an phường Từ Liêm để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.