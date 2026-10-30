2 nữ VĐV tử vong, 22 người nhập viện khi tham gia Tuần lễ thể thao ở Indonesia

ANTD.VN - 1 vận động viên lặn và 1 võ sỹ pencat silat được xác định tử vong, bên cạnh 22 ca nhập viện, 121 ca điều trị ngoại trú sau khi tham gia Tuần lễ Thể thao tỉnh Trung Java (Indonesia).

Truyền thông Indonesia cho biết Tuần lễ Thể thao tỉnh Trung Java ghi nhận những con số thương vong khủng khiếp.

Theo tờ Kompas, chỉ trong ít ngày qua Tuần lễ Thể thao tỉnh Trung Java đã ghi nhận 2 trường hợp vận động viên (VĐV) tử vong.

Ayudiah và Syabila là 2 VĐV tử vong tại sự kiện (Ảnh: Kompas)

Người đầu tiên là nữ võ sỹ pencak silat 19 tuổi Ayudiah Rivana Tridiandinata (hạng 40-50kg). Cô này bị gãy ngón tay trong quá trình thi đấu, sau đó được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật và tối 27-10, nhưng đến 5h30 sáng 28-10 được xác định đã tử vong.

"Khi tỉnh dậy, bệnh nhân bất tỉnh, không thở và không có nhịp tim. Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của VĐV pencak silat này vẫn chưa được xác định", Kompas dẫn lời nhà chức trách.

Ca tử vong còn lại là nữ VĐV môn lặn Syabila Putri Raharja. Theo Kompas, 9h20 ngày 25-10, trong quá trình thực hiện bài thi, Syabila bị đuối nước và được cứu hộ đưa vào bờ, chuyển gấp tới bệnh viện. Cô được xác nhận tử vong lúc 10h cùng ngày.

Ban tổ chức địa phương xác nhận 157 trường hợp gặp vấn đề sức khỏe khi tham gia Tuần lễ Thể thao tỉnh Trung Java và "con số còn biến động" (Ảnh: CNN Indonesia)

Trong bản tin sáng 30-10, CNN Indonesia dẫn lời ông Elhamangto Zuhdan - Trưởng ban Y tế của Tuần lễ Thể thao tỉnh Trung Java xác nhận có tổng cộng 157 VĐV gặp vấn đề về sức khỏe.

"Tình hình hiện tại là 157 ca, trong đó 121 ca đang điều trị ngoại trú tại các trạm y tế, 22 ca cần chuyển tuyến và 14 ca đang được theo dõi tại các trạm y tế. Các đồng nghiệp tại hiện trường cho biết số liệu này vẫn đang thay đổi", ông Zuhdan nói.

Ông Zuhdan cho biết các VĐV đã gặp phải nhiều chấn thương khác nhau sau khi tham gia giải đấu, trong số đó có gãy mũi và chảy máu mặt.

Ban tổ chức đã họp khẩn để cải thiện công tác y tế, đồng thời tăng cường số xe cứu thương và lực lượng y bác sỹ ứng trực làm nhiệm vụ tại giải.