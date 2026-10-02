15 quốc gia thành viên EU tham dự Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026

ANTD.VN - Ngày hội Giáo dục Châu Âu 2026, sự kiện về giáo dục lớn nhất trong năm do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước thành viên Liên minh châu Âu tổ chức, sẽ diễn ra tại Hà Nội vào 9h ngày 10-10 tại Trung tâm The One, số 2 Chương Dương Độ, Phường Hồng Hà.

Với chủ đề "Du học châu Âu - Mở mang trí tuệ", Ngày hội năm nay hướng đến một trải nghiệm rộng hơn việc tìm kiếm một chương trình học. Việc tiếp xúc với những nền văn hóa, hệ giá trị và phương pháp học tập khác nhau có thể mở ra những cách nhìn mới, từ cách đặt câu hỏi và tiếp cận vấn đề đến cách mỗi người hình dung về con đường phía trước.

Ngày hội Giáo dục châu Âu 2023 với sự tham gia của 16 quốc gia thành viên EU

Tại sự kiện, người tham dự có thể trực tiếp trao đổi với đại diện các trường đại học châu Âu, tìm hiểu về chương trình học và học bổng, lắng nghe những trải nghiệm thực tế từ các cựu du học sinh, đồng thời khám phá các cơ hội nghề nghiệp và kết nối với doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Ngày hội có sự tham gia của các Đại sứ quán và tổ chức giáo dục đến từ 15 Quốc gia Thành viên EU gồm: Áo, Bỉ (vùng Flanders và vùng Wallonia-Brussels), Bulgaria, CH Séc, Phần Lan, Pháp, Đức, Hungary, Ireland, Ý, Lithuania, Ba Lan, Romania, Tây Ban Nha và Thụy Điển.