1.200 tỷ đồng 'chảy' về chủ đầu tư khách sạn Hyatt Place Ha Long Bay

ANTD.VN - Thành Đức Holding, doanh nghiệp đứng sau dự án khách sạn Hyatt Place Ha Long Bay tại Quảng Ninh, vừa huy động 1.200 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu.

Theo dữ liệu công bố trên hệ thống trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Thành Đức Holding đã phát hành lô trái phiếu mã HTDL12601 vào ngày 26/10/2026. Lô trái phiếu gồm 12.000 đơn vị, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động tổng cộng 1.200 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 26/10/2029, áp dụng lãi suất cố định 12,5%/năm và thanh toán lãi định kỳ 6 tháng một lần.

Thành Đức Holding được thành lập năm 2014 tại Hải Phòng, tiền thân là Công ty Cổ phần Thành Đức Hải Phòng. Tại thời điểm thành lập, cơ cấu cổ đông gồm bà Đoàn Thị Tơ nắm giữ 90% vốn điều lệ, hai cổ đông còn lại là ông Phạm Tuấn Anh và bà Vũ Thị Bảo Hà, mỗi người sở hữu 5%.

1.200 tỷ 'chảy' về chủ đầu tư khách sạn Hyatt Place Ha Long Bay

Hiện ông Trần Trung Hiếu (sinh năm 1973) là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Đáng chú ý, ông Hiếu từng đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái (HNX: KKC).

Ngoài Thành Đức Holding, ông còn đứng tên tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Thành Đức Holding – Khách sạn Hyatt Place Hạ Long Bay Bãi Cháy và Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Gia Minh.

Trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, Thành Đức Holding gắn với một số dự án khách sạn tại các địa phương. Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án Hyatt Regency Sapa, nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Dự án có diện tích 9.587 m², tổng mức đầu tư gần 798,3 tỷ đồng.

Tại Quảng Ninh, doanh nghiệp phát triển khách sạn Hyatt Place Ha Long Bay trên ô đất số 2, lô 21, Khu dân cư Đông Hùng Thắng 1, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long. Công trình được thiết kế với 2 tầng hầm và 15 tầng nổi.

Bên cạnh hoạt động đầu tư khách sạn, Thành Đức Holding cũng là doanh nghiệp từ lâu đã có mối quan hệ với T&D Group. Được biết, tập đoàn này được thành lập vào tháng 10/2020 với vốn điều lệ 900 tỷ đồng, trong đó bà Đoàn Thị Tơ cũng góp 891 tỷ đồng, tương đương 99% vốn.

Trong khi đó, mối liên hệ giữa nhóm T&D Group và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái (HNX: KKC) thể hiện rõ qua thương vụ thâu tóm cổ phần vào tháng 1/2022, khi nhóm này nắm giữ 85,68% vốn KKC. Cùng với đó, hai trong ba thành viên HĐQT của KKC là bà Phạm Thị Minh Yến, Chủ tịch HĐQT, và bà Trịnh Thanh Nhàn đều là những nhân sự gắn bó với nhóm T&D Group.

Sau khi đổi chủ, KKC có những thay đổi đáng chú ý trong hoạt động đầu tư khi thực hiện giao dịch mua bán các mã chứng khoán VHM, VIC, NTP và PLX. Doanh nghiệp đồng thời phát sinh các giao dịch với công ty mẹ T&D Group và hai đơn vị liên quan là Thành Đức Holding, Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Gia Minh.