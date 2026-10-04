12 năm không thể thắng Việt Nam, HLV tuyển Malaysia nói gì khi tái đấu?

ANTD.VN - HLV Tan Cheng Hoe không giấu giếm tham vọng thắng trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026, để khép lại 12 năm Malaysia chỉ hòa và thua Việt Nam, còn với riêng ông là 8 năm.

16h ngày 5-10, Malaysia sẽ gặp Việt Nam ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân Gelora Bung Karno (Indonesia). Không chỉ là thành tích chung cuộc ở giải đầu tiên do FIFA tổ chức tại Đông Nam Á, đây còn là cuộc đối đầu giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ.

Kể từ AFF Cup 2014 đến nay, Malaysia toàn hòa và thua Việt Nam. Lần duy nhất họ thắng là 4-0 tại lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 nhưng sau đó Malaysia bị xử thua 0-3 vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép.

HLV Tan Cheng Hoe muốn chấm dứt 12 năm Malaysia không thắng Việt Nam

Với riêng HLV Tan Cheng Hoe, kể từ khi dẫn tuyển Malaysia 2018 đến nay chưa một lần thắng được Việt Nam. Nhà cầm quân sinh 1968 hòa 2 và thua 4 trong 6 lần cùng Malaysia so tài Việt Nam.

Vì vậy ở cuộc tái đấu chiều 5-10 tới, HLV Tan Cheng Hoe không giấu giếm tham vọng chiến thắng.

"Đúng vậy, tôi muốn thắng Việt Nam ở trận này, không chỉ để tránh 'kết thúc chiến dịch FIFA ASEAN Cup trong thất vọng', mà còn vì trong hơn 10 năm qua chúng ta chưa thắng được họ", ông Tan nói trước truyền thông Malaysia trước trận đấu.

"Chúng tôi biết sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm ở hàng tấn công mà còn ở sự hỗ trợ của các cầu thủ nhập tịch ở hàng phòng ngự. Malaysia cần sự chuẩn bị tốt nhất, cần hồi phục cả về tinh thần lẫn thể chất, bởi vì Việt Nam là một đội rất mạnh", vẫn lời HLV trưởng Malaysia.

Ở trận tranh hạng ba, Việt Nam không có sự phục vụ của tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, trong khi một cầu thủ nhập tịch khác là tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng vắng mặt từ trước đó. Phía Malaysia cũng mất 2 trụ cột là trung vệ đội trưởng Dion Cools và tiền đạo Faisal Halim.